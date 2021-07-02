https://ria.ru/20210702/bfu-1739263932.html

Робот-тунец поможет ученым управлять рыбами и изучать подводную жизнь

Робот-тунец поможет ученым управлять рыбами и изучать подводную жизнь - РИА Новости, 02.07.2021

Робот-тунец поможет ученым управлять рыбами и изучать подводную жизнь

Сотрудники Центра нейротехнологий и машинного обучения Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта под руководством профессора Виктора Казанцева... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T03:00

2021-07-02T03:00

2021-07-02T04:53

роботы

gps

наука

россия

университетская наука

навигатор абитуриента

балтийский федеральный университет

технологии

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Сотрудники Центра нейротехнологий и машинного обучения Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта под руководством профессора Виктора Казанцева продемонстрировали ходовой макет подводного биоморфного робота-тунца, который сможет управлять движением косяков рыб в случае экологической катастрофы, рассказали в пресс-службе вуза.Участники проекта – биологи, математики, физики и инженеры ведут разработку биоморфного робота-тунца, который сможет воспроизводить принципы движения, навигации и взаимодействия с живыми организмами в естественной среде, как это задумано самой природой.Как отметил ведущий научный сотрудник Центра нейротехнологий и машинного обучения БФУ Виктор Казанцев, подобное подводное устройство в России создается впервые, но за биоморфной робототехникой – будущее. Для реализации задачи, по словам Казанцева, нужно продумать каждую деталь робота, начиная от способа передвижения в воде и заканчивая созданием искусственного интеллекта, который позволит роботу принимать самостоятельные решения, ведь под водой нет системы GPS."Разработать любой аппаратно-программный комплекс, будь то самокат или самолет, достаточно сложно. В нашем же случае, эта задача уже решена самой природой, в том числе с точки зрения энергопотребления и функционала. Нам нужно всего лишь правильно скопировать алгоритм — создать цифровой двойник живого организма. Но насколько трудоемко создавать абсолютные копии, не зная исходного кода! Например, мы знаем, что рыба плывет так, а не иначе, чтобы минимизировать потерю своей энергии. Но как она пользуется при этом ресурсами своего организма? Вот, что нам предстоит узнать", — рассказал он.Создание нового робота позволит ученым, с одной стороны, расширить фундаментальные знания, изучить механику передвижения живых организмов, принципы оптимизации энергопотребления, системы принятия решений и т.д. С другой стороны, у проекта есть вполне конкретные практические применения — управление биоресурсами, экологический мониторинг, поиск и сопровождение заданных объектов под водой."Представьте, если в океане произошла экологическая катастрофа, например, разлив нефти. В таком случае робот способен в качестве лидера или условного хищника увести косяк рыб в безопасное место. Недавно одна канадская компания стала активно использовать птицеподобных роботов в аэропорту, чтобы отпугивать настоящих пернатых подальше от взлетной полосы. Востребованность таких устройств очевидна", — объяснил ученый.Показанный учеными БФУ ходовой макет робота-тунца уже может самостоятельно двигаться не только по прямой траектории, но и поворачивать."Впереди много работы по решению нетривиальных задач. Наш тунец будет "обитать" в трехмерном пространстве, поэтому впереди разработка и подбор двигателя, аккумуляторов, датчиков зрения, эхолокации и т.д. Важно разработать систему искусственного интеллекта, чтобы рыба была автономным аппаратом. И вся эта "начинка" должна поместиться в корпусе, который полностью воспроизводит облик живого тунца для органичного единения с естественной средой обитания", — добавил Виктор Казанцев.Проект БФУ по разработке нейроморфной системы управления подводного биоморфного робота поддержан грантом РНФ 2021 года. Сотрудники БФУ также планируют создать робота-щуку и робота-угря.

https://ria.ru/20201109/sfu-1583398960.html

https://ria.ru/20210605/roboty-1735805627.html

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роботы, gps, россия, университетская наука, навигатор абитуриента, балтийский федеральный университет, технологии