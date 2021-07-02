https://ria.ru/20210702/bespilotniki-1739633507.html

В ЛНР заявили, что сбили два украинских беспилотника за неделю

В ЛНР заявили, что сбили два украинских беспилотника за неделю - РИА Новости, 02.07.2021

В ЛНР заявили, что сбили два украинских беспилотника за неделю

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбила за минувшую неделю два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:36

2021-07-02T16:36

2021-07-02T16:36

ситуация в днр и лнр

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбила за минувшую неделю два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."В течении недели противник предпринимал две попытки нарушить воздушное пространство республики. Благодаря умелым и слаженным действиям наших военнослужащих 30 июня были своевременно обнаружены и сбиты два беспилотника ВСУ типа "Autel robotics EVO-2", - заявил Филипоненко на брифинге.По его словам, беспилотники были запущены с позиций 24-й и 57-й бригад ВСУ в направлении подконтрольных республики населенных пунктов Калиново и Донецкий."Расшифрованные со сбитых БПЛА данные позволили получить подробную информацию о местонахождении подразделений 24-й и 57-й бригад ВСУ на переднем крае", - заявил Филипоненко.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210630/donbass-1739225021.html

донбасс

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире