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В ЛНР заявили, что сбили два украинских беспилотника за неделю
В ЛНР заявили, что сбили два украинских беспилотника за неделю - РИА Новости, 02.07.2021
В ЛНР заявили, что сбили два украинских беспилотника за неделю
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбила за минувшую неделю два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:36
2021-07-02T16:36
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбила за минувшую неделю два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."В течении недели противник предпринимал две попытки нарушить воздушное пространство республики. Благодаря умелым и слаженным действиям наших военнослужащих 30 июня были своевременно обнаружены и сбиты два беспилотника ВСУ типа "Autel robotics EVO-2", - заявил Филипоненко на брифинге.По его словам, беспилотники были запущены с позиций 24-й и 57-й бригад ВСУ в направлении подконтрольных республики населенных пунктов Калиново и Донецкий."Расшифрованные со сбитых БПЛА данные позволили получить подробную информацию о местонахождении подразделений 24-й и 57-й бригад ВСУ на переднем крае", - заявил Филипоненко.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире
В ЛНР заявили, что сбили два украинских беспилотника за неделю
16:36 02.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
Забор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В ЛНР заявили, что сбили два БПЛА украинских силовиков в Донбассе за неделю

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбила за минувшую неделю два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
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"В течении недели противник предпринимал две попытки нарушить воздушное пространство республики. Благодаря умелым и слаженным действиям наших военнослужащих 30 июня были своевременно обнаружены и сбиты два беспилотника ВСУ типа "Autel robotics EVO-2", - заявил Филипоненко на брифинге.
По его словам, беспилотники были запущены с позиций 24-й и 57-й бригад ВСУ в направлении подконтрольных республики населенных пунктов Калиново и Донецкий.
"Расшифрованные со сбитых БПЛА данные позволили получить подробную информацию о местонахождении подразделений 24-й и 57-й бригад ВСУ на переднем крае", - заявил Филипоненко.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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