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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210702/bespilotniki-1739516520.html
Источники: в России начнут выпускать ударные беспилотники на экспорт
Источники: в России начнут выпускать ударные беспилотники на экспорт - РИА Новости, 02.07.2021
Источники: в России начнут выпускать ударные беспилотники на экспорт
Группа компаний "Кронштадт" на первом в России заводе по производству серийных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Дубне ежегодно будет... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T03:38
2021-07-02T07:34
новое оружие россии
россия
кронштадт
безопасность
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Группа компаний "Кронштадт" на первом в России заводе по производству серийных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Дубне ежегодно будет производить десятки аппаратов, выпуск дронов на экспорт стартует в 2022 году, рассказали РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе и администрации Московской области.Как сообщалось ранее, Россия начала продвижение беспилотников "Орион" в ударном варианте на международный оружейный рынок, уже получен ряд заявок от иностранных покупателей.Он напомнил, что запуск завода запланирован на ноябрь этого года. "На первом этапе новое производство обеспечит ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников "Орион" в разведывательных и ударных вариантах", - уточнил источник.Другой собеседник агентства подтвердил информацию о сроках запуска производства на экспорт и ожидаемых объемах выпуска БПЛА. "Группа компаний "Кронштадт" уже начала набор персонала на новую площадку. Всего потребуется порядка 1500 человек, 500 из которых необходимо набрать в течение ближайших месяцев", - добавил собеседник агентства.Строительство первого в России завода, специализирующегося на серийном выпуске ударных беспилотников, началось в подмосковной Дубне в апреле. Производство будет экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 тысяч квадратных метров.По данным источников РИА Новости, по показателю "цена – качество – интеллектуализация борта" экспортные беспилотники "Орион-Э" станут одним из лучших предложений на международном рынке. Такие комплексы под названием "Иноходец" поставляются в российскую армию и применялись для нанесения авиаударов по террористам в Сирии."Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. В ударном варианте БПЛА оснащается универсальным комплексом авиационных средств поражения, позволяющим с высокой эффективностью уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику и транспорт противника, его живую силу. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость БПЛА – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров. Боевая нагрузка "Ориона" составляет 200 килограммов.
https://ria.ru/20210625/altius-1738521644.html
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россия, кронштадт, безопасность
Источники: в России начнут выпускать ударные беспилотники на экспорт
03:38 02.07.2021 (обновлено: 07:34 02.07.2021)
 
© Фото : Группа Компаний КронштадтБеспилотный летательный аппарат "Орион"
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Группа Компаний Кронштадт

Источники: Россия начнет выпускать ударные беспилотники на экспорт в 2022 году

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Группа компаний "Кронштадт" на первом в России заводе по производству серийных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Дубне ежегодно будет производить десятки аппаратов, выпуск дронов на экспорт стартует в 2022 году, рассказали РИА Новости источники в оборонно-промышленном комплексе и администрации Московской области.
Как сообщалось ранее, Россия начала продвижение беспилотников "Орион" в ударном варианте на международный оружейный рынок, уже получен ряд заявок от иностранных покупателей.
"Производство БПЛА на заводе "Кронштадта" в Дубне для иностранных заказчиков планируется начать уже в 2022 году по мере обеспечения потребностей в комплексах "Орион" Вооруженных сил России", - сказал один из собеседников агентства.
Он напомнил, что запуск завода запланирован на ноябрь этого года. "На первом этапе новое производство обеспечит ежегодный выпуск нескольких десятков беспилотников "Орион" в разведывательных и ударных вариантах", - уточнил источник.
Другой собеседник агентства подтвердил информацию о сроках запуска производства на экспорт и ожидаемых объемах выпуска БПЛА. "Группа компаний "Кронштадт" уже начала набор персонала на новую площадку. Всего потребуется порядка 1500 человек, 500 из которых необходимо набрать в течение ближайших месяцев", - добавил собеседник агентства.
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Строительство первого в России завода, специализирующегося на серийном выпуске ударных беспилотников, началось в подмосковной Дубне в апреле. Производство будет экологически чистым и бесшумным, его общая площадь составит 45 тысяч квадратных метров.
По данным источников РИА Новости, по показателю "цена – качество – интеллектуализация борта" экспортные беспилотники "Орион-Э" станут одним из лучших предложений на международном рынке. Такие комплексы под названием "Иноходец" поставляются в российскую армию и применялись для нанесения авиаударов по террористам в Сирии.
"Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. В ударном варианте БПЛА оснащается универсальным комплексом авиационных средств поражения, позволяющим с высокой эффективностью уничтожать как стационарные, так и движущиеся наземные цели, бронетехнику и транспорт противника, его живую силу. Аппарат может находиться в полете до суток. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость БПЛА – 200 километров в час, максимальная высота полета – 7 километров. Боевая нагрузка "Ориона" составляет 200 килограммов.
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