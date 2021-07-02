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США передали авиабазу в Баграме Афганистану
США передали авиабазу в Баграме Афганистану - РИА Новости, 02.07.2021
США передали авиабазу в Баграме Афганистану
США подтверждают уход с крупнейшей в Афганистане авиабазы Баграм, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T22:18
2021-07-02T22:18
джон кирби
министерство обороны сша
джо байден
афганистан
кабул (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США подтверждают уход с крупнейшей в Афганистане авиабазы Баграм, заявил представитель Пентагона Джон Кирби."Изменившаяся структура командования и сегодняшняя передача авиабазы Баграм афганским силам безопасности - ключевые вехи в нашем процессе ухода, отражающие уменьшившееся присутствие США в Афганистане", - сказал Кирби на брифинге.Ранее уход США подтвердили власти Афганистана и талибы.База Баграм располагается к северу от Кабула. Она использовалась советскими войсками в ходе Афганской войны 1979-1989 годов, после вторжения США в Афганистан в 2001 году стала основной базой американских сил.Также Кирби сообщил о смене командования американскими войсками в Афганистане."Министр обороны (Ллойд Остин) сегодня одобрил план по передаче командования нашей миссии в Афганистане от генерала Скотта Миллера генералу Фрэнку Маккензи", - сказал Кирби на брифинге.Он не сказал, чем вызвана смена командования, но заявил, что это "ключевая веха" в переходе к меньшему присутствию в Афганистане. США обещали вывести войска из этой страны до 11 сентября.Также создаются два новых административных подразделения - одно из них в Кабуле под командованием контр-адмирала Питера Вейсли, другое в Катаре под командованием бригадного генерала Кертиса Баззарда, они будут заниматься противостоянием терроризму и поддержкой афганских сил безопасности. Кроме того, в сфере ответственности американских военных в Афганистане останется защита дипмиссии США в Кабуле и аэропорта афганской столицы.Кирби уточнил, что Миллер пока что останется в регионе и будет готовить передачу дел Маккензи, который возглавляет Центральное командование ВС США.Представитель Пентагона не ответил на вопрос журналистов, поедет ли Миллер в ближайшее время в соседний с Афганистаном Таджикистан, на границах которого появились талибы, но сказал, что некоторые поездки для генерала Миллера, вероятно, планируются.Ранее президент США Джо Байден объявил, что силы США покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года после 20-летнего присутствия.
https://ria.ru/20210511/afganistan-1731681434.html
https://ria.ru/20210218/voyna-1597894475.html
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джон кирби, министерство обороны сша, джо байден, афганистан, кабул (город), сша, в мире
США передали авиабазу в Баграме Афганистану
22:18 02.07.2021
 
© REUTERS / Mohammad IsmailАфганские солдаты охраняют ворота американской авиабазы Баграм в день вывода Американских войск из Афганистана
Афганские солдаты охраняют ворота американской авиабазы Баграм в день вывода Американских войск из Афганистана - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© REUTERS / Mohammad Ismail

США подтвердили уход с крупнейшей в Афганистане авиабазы в Баграме

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США подтверждают уход с крупнейшей в Афганистане авиабазы Баграм, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
"Изменившаяся структура командования и сегодняшняя передача авиабазы Баграм афганским силам безопасности - ключевые вехи в нашем процессе ухода, отражающие уменьшившееся присутствие США в Афганистане", - сказал Кирби на брифинге.
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База Баграм располагается к северу от Кабула. Она использовалась советскими войсками в ходе Афганской войны 1979-1989 годов, после вторжения США в Афганистан в 2001 году стала основной базой американских сил.
Также Кирби сообщил о смене командования американскими войсками в Афганистане.
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"Министр обороны (Ллойд Остин) сегодня одобрил план по передаче командования нашей миссии в Афганистане от генерала Скотта Миллера генералу Фрэнку Маккензи", - сказал Кирби на брифинге.
Он не сказал, чем вызвана смена командования, но заявил, что это "ключевая веха" в переходе к меньшему присутствию в Афганистане. США обещали вывести войска из этой страны до 11 сентября.
Также создаются два новых административных подразделения - одно из них в Кабуле под командованием контр-адмирала Питера Вейсли, другое в Катаре под командованием бригадного генерала Кертиса Баззарда, они будут заниматься противостоянием терроризму и поддержкой афганских сил безопасности. Кроме того, в сфере ответственности американских военных в Афганистане останется защита дипмиссии США в Кабуле и аэропорта афганской столицы.
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Кирби уточнил, что Миллер пока что останется в регионе и будет готовить передачу дел Маккензи, который возглавляет Центральное командование ВС США.
Представитель Пентагона не ответил на вопрос журналистов, поедет ли Миллер в ближайшее время в соседний с Афганистаном Таджикистан, на границах которого появились талибы, но сказал, что некоторые поездки для генерала Миллера, вероятно, планируются.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что силы США покинут Афганистан до 11 сентября 2021 года после 20-летнего присутствия.
 
Джон КирбиМинистерство обороны СШАДжо БайденАфганистанКабул (город)СШАВ мире
 
 
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