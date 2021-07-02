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Россиян предупредили о резком подорожании авто на вторичном рынке
Россиян предупредили о резком подорожании авто на вторичном рынке - РИА Новости, 02.07.2021
Россиян предупредили о резком подорожании авто на вторичном рынке
В России за полгода стоимость подержанных автомобилей в среднем выросла на 8,8 процента, достигнув 579 тысяч рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:55
2021-07-02T13:13
fresh auto
александр груздев
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В России за полгода стоимость подержанных автомобилей в среднем выросла на 8,8 процента, достигнув 579 тысяч рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сайта "Дром".Сообщается, что цены начали плавно расти с начала года и уже во втором квартале увеличились на пять процентов относительно первых трех месяцев.По словам специалистов, это объясняется нехваткой автомобилей. Так, с начала года предложение на вторичном рынке легковых машин выросло лишь на 12%, а спрос — на 22%.В свою очередь, дилеры расходятся в оценке динамики цен. По данным "Автоспеццентра", они увеличились примерно на 15%, тогда как в Fresh Auto зафиксировали рост на семь процентов (до 634 тысяч рублей).В то же время некоторые специалисты прогнозируют временную стагнацию цен из-за традиционно низкого для автопродаж летнего периода."Июнь — это традиционная пора отпусков, рынок замер, и рост цен также приостановился. Осенью ценник вновь поползет вверх вплоть до конца года", — заключил замгендиректора по продажам автомобилей с пробегом ГК Aвтоdom Владислав Хайновский.Отмечается, что предоставленная информация основывается на более чем миллионе объявлений, размещенных на сайте "Дром" в этом году. Ранее аналитик Александр Груздев рассказал, что через год после покупки автомобиль дешевеет в среднем на 10-20% от стоимости, а спустя пять лет — на 40-60%. При этом меньше всего теряют, как правило, более популярные на рынке подержанных автомобилей модели, пояснил он.
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fresh auto, александр груздев, общество
Россиян предупредили о резком подорожании авто на вторичном рынке
10:55 02.07.2021 (обновлено: 13:13 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПосетительница осматривает автомобиль
Посетительница осматривает автомобиль - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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"Коммерсантъ" сообщил о подорожании поддержанных автомобилей в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В России за полгода стоимость подержанных автомобилей в среднем выросла на 8,8 процента, достигнув 579 тысяч рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные сайта "Дром".
Сообщается, что цены начали плавно расти с начала года и уже во втором квартале увеличились на пять процентов относительно первых трех месяцев.
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По словам специалистов, это объясняется нехваткой автомобилей. Так, с начала года предложение на вторичном рынке легковых машин выросло лишь на 12%, а спрос — на 22%.
В свою очередь, дилеры расходятся в оценке динамики цен. По данным "Автоспеццентра", они увеличились примерно на 15%, тогда как в Fresh Auto зафиксировали рост на семь процентов (до 634 тысяч рублей).

"Kia Rio с пробегом в 100 тысяч километров в январе стоила 650 тысяч рублей, в июне с пробегом 150 тысяч километров — 764 тысячи рублей. Ту же модель с пробегом в 85 тысяч километров в январе можно было приобрести за 434 тысячи рублей, в июне — почти на 200 тысяч рублей дороже", — пояснил гендиректор Денис Мигаль.

В то же время некоторые специалисты прогнозируют временную стагнацию цен из-за традиционно низкого для автопродаж летнего периода.
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"Июнь — это традиционная пора отпусков, рынок замер, и рост цен также приостановился. Осенью ценник вновь поползет вверх вплоть до конца года", — заключил замгендиректора по продажам автомобилей с пробегом ГК Aвтоdom Владислав Хайновский.
Отмечается, что предоставленная информация основывается на более чем миллионе объявлений, размещенных на сайте "Дром" в этом году.
Ранее аналитик Александр Груздев рассказал, что через год после покупки автомобиль дешевеет в среднем на 10-20% от стоимости, а спустя пять лет — на 40-60%. При этом меньше всего теряют, как правило, более популярные на рынке подержанных автомобилей модели, пояснил он.
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