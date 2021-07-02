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Грузовой Boeing 737 упал возле Гавайских островов
Грузовой Boeing 737 упал возле Гавайских островов - РИА Новости, 02.07.2021
Грузовой Boeing 737 упал возле Гавайских островов
Грузовой самолет Boeing 737 упал в пятницу в воды Тихого океана возле Гавайских островов, на борту могли находиться два человека, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:48
2021-07-02T16:48
2021-07-02T18:13
тихий океан
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гавайи
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Грузовой самолет Boeing 737 упал в пятницу в воды Тихого океана возле Гавайских островов, на борту могли находиться два человека, сообщили местные СМИ."Грузовой самолет Boeing 737 упал в воду возле Гонолулу после проблем с двигателями", - передал телеканал CNBC со ссылкой на неназванные источники.Позже управление гражданской авиации подтвердило крушение грузового Boeing у Гавайев и сообщило о спасении пилотов.Местный телеканал Hawaii News Now со ссылкой на минтранс сообщил, что один из пилотов Boeing был госпитализирован, его по воздуху доставили в больницу. Перед посадкой на воду экипаж сигнализировал о проблемах с двигателями.
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тихий океан, boeing 737, гавайи, в мире
Грузовой Boeing 737 упал возле Гавайских островов
16:48 02.07.2021 (обновлено: 18:13 02.07.2021)
Грузовой Boeing 737 совершил экстренную посадку в Тихом океане у Гавайских островов