В Армении четыре политические силы оспорили итоги выборов
17:14 02.07.2021 (обновлено: 17:33 02.07.2021)
© Sputnik / Андраник Казарян / Перейти в фотобанкБюллетени в одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении
© Sputnik / Андраник Казарян
В Армении четыре политические силы оспорили итоги парламентских выборов
ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Четыре политические силы в Армении оспаривают в Конституционном суде (КС) итоги внеочередных парламентских выборов, сообщила в пятницу пресс-секретарь КС Армении Ева Товмасян.
"Второго июля (срок подачи исков по обжалованию итогов выборов – ред.) Конституционный суд получил четыре заявления, связанных с результатами выборов в Национальное собрание", - написала Товмасян в своем аккаунте в Facebook.
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По ее словам, с требованием признать недействительными результаты выборов в КС обратились блоки "Армения" и "Честь имею" (экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение").
В соответствии с армянским законодательством, КС должен принять постановление по выборам не позднее чем через 15 дней со дня регистрации обращения. КС может оставить в силе решение, принятое по результатам выборов в Национальное собрание, признать недействительными результаты выборов, перераспределить мандаты или назначить второй тур.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.