https://ria.ru/20210702/armeniya-1739644077.html

В Армении четыре политические силы оспорили итоги выборов

В Армении четыре политические силы оспорили итоги выборов - РИА Новости, 02.07.2021

В Армении четыре политические силы оспорили итоги выборов

Четыре политические силы в Армении оспаривают в Конституционном суде (КС) итоги внеочередных парламентских выборов, сообщила в пятницу пресс-секретарь КС... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T17:14

2021-07-02T17:14

2021-07-02T17:33

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

роберт кочарян

серж саргсян

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 2 июл – РИА Новости. Четыре политические силы в Армении оспаривают в Конституционном суде (КС) итоги внеочередных парламентских выборов, сообщила в пятницу пресс-секретарь КС Армении Ева Товмасян."Второго июля (срок подачи исков по обжалованию итогов выборов – ред.) Конституционный суд получил четыре заявления, связанных с результатами выборов в Национальное собрание", - написала Товмасян в своем аккаунте в Facebook.По ее словам, с требованием признать недействительными результаты выборов в КС обратились блоки "Армения" и "Честь имею" (экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение").В соответствии с армянским законодательством, КС должен принять постановление по выборам не позднее чем через 15 дней со дня регистрации обращения. КС может оставить в силе решение, принятое по результатам выборов в Национальное собрание, признать недействительными результаты выборов, перераспределить мандаты или назначить второй тур.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.

https://ria.ru/20210621/vybory-1737973746.html

https://ria.ru/20210622/armeniya-1737964804.html

армения

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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, в мире, армения