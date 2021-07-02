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Эксперт рассказал, что делать в случае отсутствия антител после прививки
Эксперт рассказал, что делать в случае отсутствия антител после прививки - РИА Новости, 02.07.2021
Эксперт рассказал, что делать в случае отсутствия антител после прививки
При отсутствии антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса следует обратиться к врачу для всестороннего осмотра, заявил директор института... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T21:30
2021-07-02T21:30
2021-07-02T21:57
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. При отсутствии антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса следует обратиться к врачу для всестороннего осмотра, заявил директор института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов."Если человек после прохождения вакцинации решил сделать тест на антитела и он показал, что антитела не определяются, через 6 месяцев нужно вакцинироваться повторно с возможной заменой вакцинированного препарата", — сказал журналистам Хаитов.По его словам, если после повторной вакцинации антитела также не определяются, необходимо обратиться к врачу для проведения всестороннего обследования."Для повторной вакцинации могут использоваться все зарегистрированные в нашей стране вакцины. Если вдруг у человека при первичной вакцинации были серьезные реакции, в том числе, аллергические, рекомендуется повторно вакцинироваться другой вакциной",- отметил иммунолог.
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Муса Хаитов о повторной вакцинации от COVID-19
Для повторной вакцинации могут использоваться все зарегистрированные в России вакцины, отметил директор института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов. Если вдруг у человека при первичной вакцинации были серьезные реакции, в том числе, аллергические, рекомендуется повторно вакцинироваться другой вакциной.
2021-07-02T21:30
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Эксперт рассказал, что делать в случае отсутствия антител после прививки
21:30 02.07.2021 (обновлено: 21:57 02.07.2021)
Иммунолог рассказал, что делать в случае отсутствия антител после прививки
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
При отсутствии антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса следует обратиться к врачу для всестороннего осмотра, заявил директор института иммунологии ФМБА России
Муса Хаитов.
"Если человек после прохождения вакцинации решил сделать тест на антитела и он показал, что антитела не определяются, через 6 месяцев нужно вакцинироваться повторно с возможной заменой вакцинированного препарата", — сказал журналистам Хаитов.
По его словам, если после повторной вакцинации антитела также не определяются, необходимо обратиться к врачу для проведения всестороннего обследования.
"Для повторной вакцинации могут использоваться все зарегистрированные в нашей стране вакцины. Если вдруг у человека при первичной вакцинации были серьезные реакции, в том числе, аллергические, рекомендуется повторно вакцинироваться другой вакциной",- отметил иммунолог.