https://ria.ru/20210702/antitela-1739692812.html

Эксперт рассказал, что делать в случае отсутствия антител после прививки

Эксперт рассказал, что делать в случае отсутствия антител после прививки - РИА Новости, 02.07.2021

Эксперт рассказал, что делать в случае отсутствия антител после прививки

При отсутствии антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса следует обратиться к врачу для всестороннего осмотра, заявил директор института... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T21:30

2021-07-02T21:30

2021-07-02T21:57

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. При отсутствии антител после вакцинации и ревакцинации от коронавируса следует обратиться к врачу для всестороннего осмотра, заявил директор института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов."Если человек после прохождения вакцинации решил сделать тест на антитела и он показал, что антитела не определяются, через 6 месяцев нужно вакцинироваться повторно с возможной заменой вакцинированного препарата", — сказал журналистам Хаитов.По его словам, если после повторной вакцинации антитела также не определяются, необходимо обратиться к врачу для проведения всестороннего обследования."Для повторной вакцинации могут использоваться все зарегистрированные в нашей стране вакцины. Если вдруг у человека при первичной вакцинации были серьезные реакции, в том числе, аллергические, рекомендуется повторно вакцинироваться другой вакциной",- отметил иммунолог.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Муса Хаитов о повторной вакцинации от COVID-19 Для повторной вакцинации могут использоваться все зарегистрированные в России вакцины, отметил директор института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов. Если вдруг у человека при первичной вакцинации были серьезные реакции, в том числе, аллергические, рекомендуется повторно вакцинироваться другой вакциной. 2021-07-02T21:30 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество