https://ria.ru/20210702/antitela-1739688404.html

В Минздраве сообщили об исследовании защитного порога антител при COVID

В Минздраве сообщили об исследовании защитного порога антител при COVID - РИА Новости, 02.07.2021

В Минздраве сообщили об исследовании защитного порога антител при COVID

Определенного маркера защитного уровня антител от COVID-19 нет, работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследования, следует из временных... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T20:53

2021-07-02T20:53

2021-07-02T21:37

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коронавирус covid-19

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воз

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Определенного маркера защитного уровня антител от COVID-19 нет, работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследования, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России."В настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител). Работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ", - говорится в документе.В связи с этим важно своевременно вакцинироваться от коронавируса вне зависимости от наличия и количества антител, отмечается в документе."Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям",- говорится в документе.Чтобы защитить других и себя, необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе использовать маски, отмечается в рекомендациях."Необходимо принимать во внимание и разъяснять гражданам, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ",- уточняется в рекомендациях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз