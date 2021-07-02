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В Минздраве сообщили об исследовании защитного порога антител при COVID
В Минздраве сообщили об исследовании защитного порога антител при COVID - РИА Новости, 02.07.2021
В Минздраве сообщили об исследовании защитного порога антител при COVID
Определенного маркера защитного уровня антител от COVID-19 нет, работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследования, следует из временных... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T20:53
2021-07-02T21:37
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Определенного маркера защитного уровня антител от COVID-19 нет, работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследования, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России."В настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител). Работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ", - говорится в документе.В связи с этим важно своевременно вакцинироваться от коронавируса вне зависимости от наличия и количества антител, отмечается в документе."Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям",- говорится в документе.Чтобы защитить других и себя, необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе использовать маски, отмечается в рекомендациях."Необходимо принимать во внимание и разъяснять гражданам, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ",- уточняется в рекомендациях.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, воз
В Минздраве сообщили об исследовании защитного порога антител при COVID
20:53 02.07.2021 (обновлено: 21:37 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация в связи с коронавирусом в Крыму
Ситуация в связи с коронавирусом в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Минздраве сообщили об исследовании защитного порога антител при COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Определенного маркера защитного уровня антител от COVID-19 нет, работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследования, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России.
"В настоящий момент не существует утвержденного маркера (определенного защитного уровня антител). Работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследований и пока не приняты, в том числе ВОЗ", - говорится в документе.
В связи с этим важно своевременно вакцинироваться от коронавируса вне зависимости от наличия и количества антител, отмечается в документе.
"Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор не известно до конца, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям",- говорится в документе.
Чтобы защитить других и себя, необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе использовать маски, отмечается в рекомендациях.
"Необходимо принимать во внимание и разъяснять гражданам, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения вакцина против COVID-19 не может дать положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создает иммунный ответ",- уточняется в рекомендациях.
 
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