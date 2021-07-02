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Биография Никиты Анисимова
Биография Никиты Анисимова - РИА Новости, 02.07.2021
Биография Никиты Анисимова
Никита Юрьевич Анисимов родился 20 февраля 1978 года в городе Химки Московской области. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:49
2021-07-02T18:49
россия
дальневосточный федеральный университет
мгу имени м. в. ломоносова
высшая школа экономики (вшэ)
москва
справки
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Никита Юрьевич Анисимов родился 20 февраля 1978 года в городе Химки Московской области. В 1998 году окончил Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова. В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.С 2002 работал в ректорате МГУ имени М.В. Ломоносова: ведущий специалист, начальник отдела управления дополнительного образования (2002-2004); заместитель начальника управления академической политики и организации учебного процесса (2004-2007), заместитель проректора по академической политике (2007-2009); исполняющий обязанности проректора (2009-2011), проректор (2011-2013).В 2013 году работал в должности директора Института переподготовки и повышения квалификации МГУ. С 2007 по 2009 год – ответственный секретарь Российского совета олимпиад школьников.С 2013 года Никита Анисимов являлся проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения (Москва).18 августа 2016 года был назначен исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета. 14 декабря 2017 года распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева был назначен ректором Дальневосточного федерального университета сроком на один год. В декабре 2018 года был переназначен в должности на пятилетний срок. 2 июля 2021 года стало известно, что Никита Анисимов назначен исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
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россия, дальневосточный федеральный университет, мгу имени м. в. ломоносова, высшая школа экономики (вшэ), москва, справки

Биография Никиты Анисимова

18:49 02.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНикита Анисимов
Никита Анисимов - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Никита Юрьевич Анисимов родился 20 февраля 1978 года в городе Химки Московской области.
В 1998 году окончил Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова. В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
С 2002 работал в ректорате МГУ имени М.В. Ломоносова: ведущий специалист, начальник отдела управления дополнительного образования (2002-2004); заместитель начальника управления академической политики и организации учебного процесса (2004-2007), заместитель проректора по академической политике (2007-2009); исполняющий обязанности проректора (2009-2011), проректор (2011-2013).
В 2013 году работал в должности директора Института переподготовки и повышения квалификации МГУ.
С 2007 по 2009 год – ответственный секретарь Российского совета олимпиад школьников.
С 2013 года Никита Анисимов являлся проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения (Москва).
18 августа 2016 года был назначен исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета.
14 декабря 2017 года распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева был назначен ректором Дальневосточного федерального университета сроком на один год. В декабре 2018 года был переназначен в должности на пятилетний срок.
2 июля 2021 года стало известно, что Никита Анисимов назначен исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияДальневосточный федеральный университетМГУ имени М. В. ЛомоносоваВысшая школа экономики (ВШЭ)МоскваСправки
 
 
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