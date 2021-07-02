https://ria.ru/20210702/anisimov-1739666629.html

Биография Никиты Анисимова

Биография Никиты Анисимова - РИА Новости, 02.07.2021

Биография Никиты Анисимова

Никита Юрьевич Анисимов родился 20 февраля 1978 года в городе Химки Московской области. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:49

2021-07-02T18:49

2021-07-02T18:49

россия

дальневосточный федеральный университет

мгу имени м. в. ломоносова

высшая школа экономики (вшэ)

москва

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739661051_0:14:2736:1553_1920x0_80_0_0_7514f8cddbc4026b1c7186156ca2dcf3.jpg

Никита Юрьевич Анисимов родился 20 февраля 1978 года в городе Химки Московской области. В 1998 году окончил Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова. В 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.С 2002 работал в ректорате МГУ имени М.В. Ломоносова: ведущий специалист, начальник отдела управления дополнительного образования (2002-2004); заместитель начальника управления академической политики и организации учебного процесса (2004-2007), заместитель проректора по академической политике (2007-2009); исполняющий обязанности проректора (2009-2011), проректор (2011-2013).В 2013 году работал в должности директора Института переподготовки и повышения квалификации МГУ. С 2007 по 2009 год – ответственный секретарь Российского совета олимпиад школьников.С 2013 года Никита Анисимов являлся проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения (Москва).18 августа 2016 года был назначен исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета. 14 декабря 2017 года распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева был назначен ректором Дальневосточного федерального университета сроком на один год. В декабре 2018 года был переназначен в должности на пятилетний срок. 2 июля 2021 года стало известно, что Никита Анисимов назначен исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дальневосточный федеральный университет, мгу имени м. в. ломоносова, высшая школа экономики (вшэ), москва, справки