Анисимов стал врио ректора ВШЭ
18:15 02.07.2021 (обновлено: 20:37 02.07.2021)
Глава ДВФУ Никита Анисимов стал исполняющим обязанности ректора ВШЭ
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики назначен ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, объявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Имею честь сообщить, что с сегодняшнего дня исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского университета Высшая школа экономики назначен Никита Юрьевич Анисимов", — заявил он во время заседания ученого совета вуза.
Вчера стало известно, что Ярослав Кузьминов покидает пост ректора ВШЭ. Он сменит Евгения Ясина на посту научного руководителя вуза. Его, в свою очередь, избрали почетным научным руководителем.
Анисимов родился 20 февраля 1978 года в городе Химки. В 1998 году он окончил механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, а в 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
С 2002 по 2013 год ученый работал в ректорате МГУ в качестве ведущего специалиста, начальника отдела, заместителя проректора, заместителя председателя Центральной приемной комиссии, директора Института переподготовки и повышения квалификации, а также проректора проректор. С 2007 по 2009 год Анисимов занимал должность ответственного секретаря Российского совета олимпиад школьников.
С 2013 года он был проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения в Москве. С 18 августа 2016 года Анисимов возглавлял ДВФУ.