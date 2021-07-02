https://ria.ru/20210702/anisimov-1739660334.html

Анисимов стал врио ректора ВШЭ

Анисимов стал врио ректора ВШЭ - РИА Новости, 02.07.2021

Анисимов стал врио ректора ВШЭ

Исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики назначен ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, объявил глава Минобрнауки... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:15

2021-07-02T18:15

2021-07-02T20:37

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никита анисимов

евгений ясин

валерий фальков

общество

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дальневосточный федеральный университет

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Исполняющим обязанности ректора Высшей школы экономики назначен ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, объявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.Вчера стало известно, что Ярослав Кузьминов покидает пост ректора ВШЭ. Он сменит Евгения Ясина на посту научного руководителя вуза. Его, в свою очередь, избрали почетным научным руководителем.Анисимов родился 20 февраля 1978 года в городе Химки. В 1998 году он окончил механико-математический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, а в 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.С 2002 по 2013 год ученый работал в ректорате МГУ в качестве ведущего специалиста, начальника отдела, заместителя проректора, заместителя председателя Центральной приемной комиссии, директора Института переподготовки и повышения квалификации, а также проректора проректор. С 2007 по 2009 год Анисимов занимал должность ответственного секретаря Российского совета олимпиад школьников.С 2013 года он был проректором по учебной работе, первым проректором, исполняющим обязанности ректора в Университете машиностроения в Москве. С 18 августа 2016 года Анисимов возглавлял ДВФУ.

https://ria.ru/20210702/orden-1739623819.html

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навигатор абитуриента, никита анисимов, евгений ясин, валерий фальков, общество, россия, дальневосточный федеральный университет, высшая школа экономики (вшэ)