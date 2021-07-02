https://ria.ru/20210702/agurbash-1739659731.html

Певица Агурбаш заявила, что против нее возбуждено уголовное дело

Певица Агурбаш заявила, что против нее возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 02.07.2021

Певица Агурбаш заявила, что против нее возбуждено уголовное дело

Белорусская певица Анжелика Агурбаш, в последнее время проживавшая в России и поддержавшая протесты белорусской оппозиции, заявила, что в Белоруссии против нее... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T18:12

2021-07-02T18:12

2021-07-02T18:12

протесты в белоруссии

кгб белоруссии

александр лукашенко

анжелика агурбаш

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/145355/55/1453555588_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7302280102a173acbe7a301796fa2006.jpg

МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Белорусская певица Анжелика Агурбаш, в последнее время проживавшая в России и поддержавшая протесты белорусской оппозиции, заявила, что в Белоруссии против нее возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко."Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело по двум статьям – статья 130 часть 3 (разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц либо повлекшее тяжкие последствия - ред.) и статья 368 часть 2 (публичное оскорбление президента - ред.), объявив меня в розыск, потребовав моего ареста, экстрадиции и передачи в СИЗО номер 1", - заявила она в своем Instagram.Согласно белорусскому законодательству, по инкриминируемым статьям Агурбаш грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://rsport.ria.ru/20210422/gerasimenya-1729518501.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, анжелика агурбаш, белоруссия, в мире