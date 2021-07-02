Певица Агурбаш заявила, что против нее возбуждено уголовное дело
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Анжелика Агурбаш на праздновании юбилея благотворительного фонда Татьяны Михалковой "Русский Силуэт"
Анжелика Агурбаш заявила, что против нее возбуждено дело за публичное оскорбление Лукашенко
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Белорусская певица Анжелика Агурбаш, в последнее время проживавшая в России и поддержавшая протесты белорусской оппозиции, заявила, что в Белоруссии против нее возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко.
"Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело по двум статьям – статья 130 часть 3 (разжигание социальной вражды и розни, совершенное группой лиц либо повлекшее тяжкие последствия - ред.) и статья 368 часть 2 (публичное оскорбление президента - ред.), объявив меня в розыск, потребовав моего ареста, экстрадиции и передачи в СИЗО номер 1", - заявила она в своем Instagram.
Согласно белорусскому законодательству, по инкриминируемым статьям Агурбаш грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.