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Байден прокомментировал вывод американских войск из Афганистана
Байден прокомментировал вывод американских войск из Афганистана - РИА Новости, 02.07.2021
Байден прокомментировал вывод американских войск из Афганистана
Президент США Джо Байден опроверг сообщения СМИ о том, что вывод американских войск из Афганистана будет завершен в ближайшие дни. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:06
2021-07-02T18:27
джо байден
доха
талибан
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афганистан
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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден опроверг сообщения СМИ о том, что вывод американских войск из Афганистана будет завершен в ближайшие дни."Нет, мы идем в соответствии с ожиданиями, которые поставили перед собой", - сказал Байден журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, будет ли вывод войск завершен в ближайшие дни.В пятницу газета Telegraph со ссылкой на источник, близкий к главе генштаба Великобритании Нику Картеру, сообщила, что британские и американские войска будут выведены из Афганистана уже к 4 июля.Байден напомнил, что вывод войск, как было заявлено, будет идти до сентября текущего года и подчеркнул, что он будет вестись "рационально" и в координации с союзниками."Я думаю, что у них есть возможности, чтобы быть в состоянии удержать правительство", - ответил он на вопрос журналиста о перспективах афганского руководства.Байден предположил, что афганским властям предстоят новые раунды переговоров с радикальным движением Талибан, которое берет под контроль все новые территории страны. Президент также посоветовал правительству искать возможности расширения поддержки в народе, решая различные внутренние проблемы.Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
https://ria.ru/20210625/afganistan-1738520741.html
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доха
вашингтон (город)
сша
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джо байден, доха, талибан, вашингтон (город), сша, афганистан, в мире
Байден прокомментировал вывод американских войск из Афганистана
18:06 02.07.2021 (обновлено: 18:27 02.07.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque

Байден прокомментировал вывод американских войск из Афганистана

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден опроверг сообщения СМИ о том, что вывод американских войск из Афганистана будет завершен в ближайшие дни.
"Нет, мы идем в соответствии с ожиданиями, которые поставили перед собой", - сказал Байден журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, будет ли вывод войск завершен в ближайшие дни.
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25 июня, 00:56
AP раскрыло подробности вывода военных США из Афганистана
В пятницу газета Telegraph со ссылкой на источник, близкий к главе генштаба Великобритании Нику Картеру, сообщила, что британские и американские войска будут выведены из Афганистана уже к 4 июля.
Байден напомнил, что вывод войск, как было заявлено, будет идти до сентября текущего года и подчеркнул, что он будет вестись "рационально" и в координации с союзниками.
"Я думаю, что у них есть возможности, чтобы быть в состоянии удержать правительство", - ответил он на вопрос журналиста о перспективах афганского руководства.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
Вчера, 14:06
В МИД прокомментировали вывод американских войск из Афганистана
Байден предположил, что афганским властям предстоят новые раунды переговоров с радикальным движением Талибан, которое берет под контроль все новые территории страны. Президент также посоветовал правительству искать возможности расширения поддержки в народе, решая различные внутренние проблемы.
Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещала закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
 
Джо БайденДохаТалибанВашингтон (город)СШААфганистанВ мире
 
 
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