Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/zhara-1739430888.html
В Москву вернется 30-градусная жара
В Москву вернется 30-градусная жара - РИА Новости, 01.07.2021
В Москву вернется 30-градусная жара
Столбики термометров в столице к середине следующей недели начнут "штурмовать 30-градусную высоту", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:47
2021-07-01T16:06
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737795808_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_7609c6a060a74ca11d6ef64d94083180.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Столбики термометров в столице к середине следующей недели начнут "штурмовать 30-градусную высоту", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что ненастная погода будет с каждым днем ослабевать, но в пятницу и субботу еще не исключены локальные кратковременные дожди и грозы. При этом температура в четверг и пятницу возвращается в норму — 20-25 градусов тепла, в субботу ожидается плюс 21-26. В воскресенье инициатива начнет переходить к скандинавскому антициклону, там осадки уже маловероятны — будет солнечно, сухо, плюс 25-27."Вся неделя следующая будет антициклональная, малооблачная, тихая, никаких осадков. В понедельник ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. Во вторник ночью плюс 12-14, днем плюс 27-29. В среду плюс 14-16 ночью, днем плюс 28-30. К среде столбики термометров начнут штурмовать 30-градусную высоту. Может быть, во второй половине следующей недели выйдем на плюс 29-32, но пока не больше", — рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что аномальной жары, которая была ранее, скандинавский антициклон не принесет.
https://ria.ru/20210701/pogoda-1739408175.html
https://ria.ru/20210701/pogoda-1739415229.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737795808_428:156:2951:2048_1920x0_80_0_0_9ac83f6da60f4ef90b3e68bc04fa2872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество
В Москву вернется 30-градусная жара
15:47 01.07.2021 (обновлено: 16:06 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди загорают на газоне у пруда в жаркую погоду в парке культуры и отдыха "Сокольники" в Москве
Люди загорают на газоне у пруда в жаркую погоду в парке культуры и отдыха Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Синоптики пообещали, что к середине следующей недели к Москву вернется 30-градусная жара

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Столбики термометров в столице к середине следующей недели начнут "штурмовать 30-градусную высоту", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что ненастная погода будет с каждым днем ослабевать, но в пятницу и субботу еще не исключены локальные кратковременные дожди и грозы. При этом температура в четверг и пятницу возвращается в норму — 20-25 градусов тепла, в субботу ожидается плюс 21-26.
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
14:08
Синоптики рассказали о погоде в июле
В воскресенье инициатива начнет переходить к скандинавскому антициклону, там осадки уже маловероятны — будет солнечно, сухо, плюс 25-27.
"Вся неделя следующая будет антициклональная, малооблачная, тихая, никаких осадков. В понедельник ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. Во вторник ночью плюс 12-14, днем плюс 27-29. В среду плюс 14-16 ночью, днем плюс 28-30. К среде столбики термометров начнут штурмовать 30-градусную высоту. Может быть, во второй половине следующей недели выйдем на плюс 29-32, но пока не больше", — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что аномальной жары, которая была ранее, скандинавский антициклон не принесет.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
14:39
Вильфанд раскритиковал прогнозы о засухе в июле
 
ПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:06МИД заявил о превращении Черного моря в зону силового противостояния
17:06Словения с 3 июля запрещает въезд россиянам
17:05Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
17:03Умерла драматург и прозаик Ксения Драгунская
17:03Тамбовские власти назвали версии избиения активиста, звонившего Путину
17:01МИД прокомментировал действия российской авиации в Черном море
16:56Москва не склонна драматизировать ситуацию в Афганистане, заявили в МИД
16:54Рада приняла закон о коренных народах Украины
16:52Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США
16:52РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта
16:50В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта
16:50Умерла актриса Наталья Смирнова
16:48Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
Лента новостейМолния