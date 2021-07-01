https://ria.ru/20210701/zhara-1739430888.html

В Москву вернется 30-градусная жара

В Москву вернется 30-градусная жара - РИА Новости, 01.07.2021

В Москву вернется 30-градусная жара

Столбики термометров в столице к середине следующей недели начнут "штурмовать 30-градусную высоту", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:47

2021-07-01T15:47

2021-07-01T16:06

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Столбики термометров в столице к середине следующей недели начнут "штурмовать 30-градусную высоту", сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что ненастная погода будет с каждым днем ослабевать, но в пятницу и субботу еще не исключены локальные кратковременные дожди и грозы. При этом температура в четверг и пятницу возвращается в норму — 20-25 градусов тепла, в субботу ожидается плюс 21-26. В воскресенье инициатива начнет переходить к скандинавскому антициклону, там осадки уже маловероятны — будет солнечно, сухо, плюс 25-27."Вся неделя следующая будет антициклональная, малооблачная, тихая, никаких осадков. В понедельник ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. Во вторник ночью плюс 12-14, днем плюс 27-29. В среду плюс 14-16 ночью, днем плюс 28-30. К среде столбики термометров начнут штурмовать 30-градусную высоту. Может быть, во второй половине следующей недели выйдем на плюс 29-32, но пока не больше", — рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что аномальной жары, которая была ранее, скандинавский антициклон не принесет.

https://ria.ru/20210701/pogoda-1739408175.html

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погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество