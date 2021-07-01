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В Орегоне не менее 63 человек погибли от жары

В Орегоне не менее 63 человек погибли от жары - РИА Новости, 01.07.2021

В Орегоне не менее 63 человек погибли от жары

Не менее 63 человек погибли от жары в американском Орегоне, сообщила местная газета Oregonian со ссылкой на главного судмедэксперта штата. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T01:42

2021-07-01T01:42

2021-07-01T05:24

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Не менее 63 человек погибли от жары в американском Орегоне, сообщила местная газета Oregonian со ссылкой на главного судмедэксперта штата.Округ Малтнома, который включает крупнейший город штата - Портленд, - уведомил, что только в границах округа умерло 45 человек в возрасте от 44 до 97 лет. Во всех случаях причиной смерти названа гипертермия, или перегрев. Округ напомнил, что в 2017-2019 годах на весь штат пришлось лишь 12 смертей от перегрева.На протяжении трех дней в штате фиксируются рекорды температуры для этого времени года, в понедельник температура достигала 46,7 градуса по Цельсию. В Портленде температура днем превышает 30 градусов по Цельсию.

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орегон, сша, в мире