В Госдуме ответили на слова Зеленского о русских и украинцах
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Депутат Госдумы Бальбек о словах Зеленского о русских и украинцах: "против природы ты бессилен"
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы - это не один народ, отметил, что "как ни изгаляйся, против природы ты бессилен".
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. В четверг Зеленский в своем аккаунте в Twitter написал, что украинцы и русские не являются одним народом и что у каждого свой путь.
"Очень хочется господину Зеленскому быть представителем одного из европейских народов, уже, что называется, и перья выщипал, и клюв покрасил. Да вот только как ни изгаляйся, против природы ты бессилен. И это факт, как и то, что украинцы и русские - один народ", - заявил Бальбек РИА Новости.
"Украина - это часть большого русского мира, а те предатели и лизоблюды, которых сейчас официальный Киев возносит в ранг героев, - это предки всяких Яценюков, Турчиновых и им подобных - позор украинского народа. Учитывая, что сегодня украинская власть живёт по принципу "поклон спины не ломит" и "пусть не оскудеет рука дающего", то надо же хоть чем-то нравиться своим внешним кураторам. Хотя те вовсе не считают Украину частью коллективного Запада", - добавил депутат.