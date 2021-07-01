https://ria.ru/20210701/zelenskiy-1739430211.html

В Госдуме ответили на слова Зеленского о русских и украинцах

В Госдуме ответили на слова Зеленского о русских и украинцах - РИА Новости, 01.07.2021

В Госдуме ответили на слова Зеленского о русских и украинцах

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы - это не один народ, отметил, что "как ни... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:46

2021-07-01T15:46

2021-07-01T15:46

руслан бальбек

владимир зеленский

владимир путин

киев

украина

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что русские и украинцы - это не один народ, отметил, что "как ни изгаляйся, против природы ты бессилен".Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. В четверг Зеленский в своем аккаунте в Twitter написал, что украинцы и русские не являются одним народом и что у каждого свой путь."Очень хочется господину Зеленскому быть представителем одного из европейских народов, уже, что называется, и перья выщипал, и клюв покрасил. Да вот только как ни изгаляйся, против природы ты бессилен. И это факт, как и то, что украинцы и русские - один народ", - заявил Бальбек РИА Новости."Украина - это часть большого русского мира, а те предатели и лизоблюды, которых сейчас официальный Киев возносит в ранг героев, - это предки всяких Яценюков, Турчиновых и им подобных - позор украинского народа. Учитывая, что сегодня украинская власть живёт по принципу "поклон спины не ломит" и "пусть не оскудеет рука дающего", то надо же хоть чем-то нравиться своим внешним кураторам. Хотя те вовсе не считают Украину частью коллективного Запада", - добавил депутат.

https://ria.ru/20210701/trikolor-1739413306.html

https://ria.ru/20210630/ukraina-1739199931.html

киев

украина

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руслан бальбек, владимир зеленский, владимир путин, киев, украина