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Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяную езду
Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяную езду - РИА Новости, 01.07.2021
Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяную езду
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:12
2021-07-01T16:57
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесли в статью 264-1 УК.В пояснительной записке к документу авторы законопроекта отмечали, что поправки вызваны ростом угроз, связанных с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, они приводили статистику, которая свидетельствует "об устойчивой тенденции роста повторных преступлений и неэффективности действующих санкций".Если раньше пьяная езда за рулем каралось двумя годами лишения свободы, то теперь за повторное нарушение по этой статье суд может приговорить к трем годам тюрьмы. Также увеличивается размер штрафа — он составит от 300 до 500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей "или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет" взамен "от одного года до двух лет".Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Помимо этого, виновного лишат права "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" на срок до шести лет.
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россия, владимир путин, общество
Путин подписал закон об ужесточении наказания за пьяную езду
13:12 01.07.2021 (обновлено: 16:57 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторное вождение в нетрезвом виде

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
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Изменения внесли в статью 264-1 УК.
В пояснительной записке к документу авторы законопроекта отмечали, что поправки вызваны ростом угроз, связанных с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, они приводили статистику, которая свидетельствует "об устойчивой тенденции роста повторных преступлений и неэффективности действующих санкций".
Если раньше пьяная езда за рулем каралось двумя годами лишения свободы, то теперь за повторное нарушение по этой статье суд может приговорить к трем годам тюрьмы. Также увеличивается размер штрафа — он составит от 300 до 500 тысяч вместо 200-300 тысяч рублей "или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет" взамен "от одного года до двух лет".
Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Помимо этого, виновного лишат права "занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью" на срок до шести лет.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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