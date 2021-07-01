https://ria.ru/20210701/zaderzhanie-1739443311.html

Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города

Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города - РИА Новости, 01.07.2021

Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города

Полицейские в центре Москвы применили физическую силу и наручники для нейтрализации дебошира, который с ножом напал на человека, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:39

2021-07-01T16:39

2021-07-01T16:39

гумвд

москва

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_4bd2e09706961499d7b528076f6f0149.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Полицейские в центре Москвы применили физическую силу и наручники для нейтрализации дебошира, который с ножом напал на человека, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее журналист издания "Медиазона" Никита Сологуб опубликовал видео, на котором мужчина в рубашке и шортах лежит на земле лицом вниз. Один полицейский держит его голову ногами, другой - прижимает ногой пятку. Рядом лежит нож, мужчина говорит невнятно."Вечером 30 июня в ОМВД по Басманному району поступило сообщение о том, что на улице Покровка неизвестный гражданин с ножом напал на сотрудника общественного заведения, после чего попытался скрыться", - говорится в релизе главка.На место были направлены полицейские. На их требования бросить нож мужчина не реагировал, и к нему применили физическую силу и наручники, отметили в ГУМВД. Медики зафиксировали, что мужчина пьян, а пострадавший, на которого тот напал, доставлен в медучреждение, добавили в столичной полиции.Сологуб, кроме того, заявил, что двое полицейских, заметив, что он снимает происходящее, напали на него, выкрутили палец, а также угрожали сломать руку и срезать с нее татуировку. На видео всего этого нет: только в конце ролика один из полицейских делает шаг в сторону снимающего."Полицейские на журналиста не нападали, данная информация не соответствует действительности", - сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.Официальным комментарием от полиции по ситуации с журналистом "Медиазоны" РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20210629/politsiya-1739061313.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, общество, происшествия