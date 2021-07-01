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Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города - РИА Новости, 01.07.2021
Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
Полицейские в центре Москвы применили физическую силу и наручники для нейтрализации дебошира, который с ножом напал на человека, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:39
2021-07-01T16:39
2021-07-01T16:39
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Полицейские в центре Москвы применили физическую силу и наручники для нейтрализации дебошира, который с ножом напал на человека, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее журналист издания "Медиазона" Никита Сологуб опубликовал видео, на котором мужчина в рубашке и шортах лежит на земле лицом вниз. Один полицейский держит его голову ногами, другой - прижимает ногой пятку. Рядом лежит нож, мужчина говорит невнятно."Вечером 30 июня в ОМВД по Басманному району поступило сообщение о том, что на улице Покровка неизвестный гражданин с ножом напал на сотрудника общественного заведения, после чего попытался скрыться", - говорится в релизе главка.На место были направлены полицейские. На их требования бросить нож мужчина не реагировал, и к нему применили физическую силу и наручники, отметили в ГУМВД. Медики зафиксировали, что мужчина пьян, а пострадавший, на которого тот напал, доставлен в медучреждение, добавили в столичной полиции.Сологуб, кроме того, заявил, что двое полицейских, заметив, что он снимает происходящее, напали на него, выкрутили палец, а также угрожали сломать руку и срезать с нее татуировку. На видео всего этого нет: только в конце ролика один из полицейских делает шаг в сторону снимающего."Полицейские на журналиста не нападали, данная информация не соответствует действительности", - сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.Официальным комментарием от полиции по ситуации с журналистом "Медиазоны" РИА Новости не располагает.
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РИА Новости
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гумвд, москва, общество, происшествия
Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
Полиция Москвы объяснила жесткое задержание, свидетелем которого стал журналист
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Полицейские в центре Москвы
применили физическую силу и наручники для нейтрализации дебошира, который с ножом напал на человека, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее журналист издания "Медиазона" Никита Сологуб опубликовал видео, на котором мужчина в рубашке и шортах лежит на земле лицом вниз. Один полицейский держит его голову ногами, другой - прижимает ногой пятку. Рядом лежит нож, мужчина говорит невнятно.
"Вечером 30 июня в ОМВД по Басманному району поступило сообщение о том, что на улице Покровка неизвестный гражданин с ножом напал на сотрудника общественного заведения, после чего попытался скрыться", - говорится в релизе главка.
На место были направлены полицейские. На их требования бросить нож мужчина не реагировал, и к нему применили физическую силу и наручники, отметили в ГУМВД
. Медики зафиксировали, что мужчина пьян, а пострадавший, на которого тот напал, доставлен в медучреждение, добавили в столичной полиции.
Сологуб, кроме того, заявил, что двое полицейских, заметив, что он снимает происходящее, напали на него, выкрутили палец, а также угрожали сломать руку и срезать с нее татуировку. На видео всего этого нет: только в конце ролика один из полицейских делает шаг в сторону снимающего.
"Полицейские на журналиста не нападали, данная информация не соответствует действительности", - сказал источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Официальным комментарием от полиции по ситуации с журналистом "Медиазоны" РИА Новости не располагает.