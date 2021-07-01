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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/yabloko-1739378571.html
"Яблоко" попросило разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин от COVID
"Яблоко" попросило разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин от COVID - РИА Новости, 01.07.2021
"Яблоко" попросило разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин от COVID
Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить ввоз на территорию РФ вакцин иностранного... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:02
2021-07-01T12:02
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
николай рыбаков
здоровье - общество
яблоко
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить ввоз на территорию РФ вакцин иностранного производства от коронавируса в целях расширения возможностей профилактики COVID-19 среди россиян."В целях расширения возможностей граждан России на защиту своего здоровья и жизни, прошу Вас дать указание в кратчайшие сроки зарегистрировать и разрешить к ввозу и применению в РФ вакцины против коронавирусной инфекции, разработанные и производимые за пределами РФ, одобренные Всемирной организацией здравоохранения или зарегистрированные Европейским агентством по лекарственным средствам", - говорится на официальном сайте партии.Пресс-секретарь партии Игорь Яковлев заявил РИА Новости, что разрешение на ввоз и использование вакцин иностранного производства, по мнению "Яблока", должно увеличить число желающих привиться в РФ, что благотворно скажется на ситуации с распространением коронавируса в стране.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, николай рыбаков, здоровье - общество, яблоко
"Яблоко" попросило разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин от COVID
12:02 01.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкП/к лидеров партии "Яблоко" по итогам выборов
П/к лидеров партии Яблоко по итогам выборов - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Яблоко" обратилось к Мишустину с просьбой разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин от COVID

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить ввоз на территорию РФ вакцин иностранного производства от коронавируса в целях расширения возможностей профилактики COVID-19 среди россиян.
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"В целях расширения возможностей граждан России на защиту своего здоровья и жизни, прошу Вас дать указание в кратчайшие сроки зарегистрировать и разрешить к ввозу и применению в РФ вакцины против коронавирусной инфекции, разработанные и производимые за пределами РФ, одобренные Всемирной организацией здравоохранения или зарегистрированные Европейским агентством по лекарственным средствам", - говорится на официальном сайте партии.
Пресс-секретарь партии Игорь Яковлев заявил РИА Новости, что разрешение на ввоз и использование вакцин иностранного производства, по мнению "Яблока", должно увеличить число желающих привиться в РФ, что благотворно скажется на ситуации с распространением коронавируса в стране.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияНиколай РыбаковЗдоровье - ОбществоЯблоко
 
 
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