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"Яблоко" попросило разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин от COVID
"Яблоко" попросило разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин от COVID - РИА Новости, 01.07.2021
"Яблоко" попросило разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин от COVID
Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить ввоз на территорию РФ вакцин иностранного... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:02
2021-07-01T12:02
2021-07-01T12:02
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
николай рыбаков
здоровье - общество
яблоко
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить ввоз на территорию РФ вакцин иностранного производства от коронавируса в целях расширения возможностей профилактики COVID-19 среди россиян."В целях расширения возможностей граждан России на защиту своего здоровья и жизни, прошу Вас дать указание в кратчайшие сроки зарегистрировать и разрешить к ввозу и применению в РФ вакцины против коронавирусной инфекции, разработанные и производимые за пределами РФ, одобренные Всемирной организацией здравоохранения или зарегистрированные Европейским агентством по лекарственным средствам", - говорится на официальном сайте партии.Пресс-секретарь партии Игорь Яковлев заявил РИА Новости, что разрешение на ввоз и использование вакцин иностранного производства, по мнению "Яблока", должно увеличить число желающих привиться в РФ, что благотворно скажется на ситуации с распространением коронавируса в стране.
https://ria.ru/20210625/vaktsina-1738621105.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, николай рыбаков, здоровье - общество, яблоко
"Яблоко" попросило разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин от COVID
"Яблоко" обратилось к Мишустину с просьбой разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин от COVID