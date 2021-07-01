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Совфед предостерег международных наблюдателей от вмешательства в выборы

Совфед предостерег международных наблюдателей от вмешательства в выборы - РИА Новости, 01.07.2021

Совфед предостерег международных наблюдателей от вмешательства в выборы

В Совфеде предостерегают международных наблюдателей от использования своего статуса для попыток вмешательства в электоральный процесс в сентябре этого года,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:04

2021-07-01T14:04

2021-07-01T14:16

обсе

госдума рф

бюро по демократическим институтам и правам человека

россия

политика

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. В Совфеде предостерегают международных наблюдателей от использования своего статуса для попыток вмешательства в электоральный процесс в сентябре этого года, сохраняются опасения относительно истинных намерений наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ, говорится в заявлении группы по мониторингу комиссии СФ по защите госсуверенитета."Рабочая группа предостерегает наблюдателей, в том числе и международных, от использования своего статуса для попыток вмешательства в электоральный процесс. Так, сохраняются опасения относительно истинных намерений наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Организация известна своим предвзятым отношением к российским выборам", - говорится в заявлении группы по мониторингу, размещенном в Telegram-канале комиссии СФ.В документе отмечается, что сенаторы внимательно изучили доклад Миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ и констатируют, что "в документе под видом мнений "заинтересованных сторон" содержатся заготовки для последующих попыток дискредитации голосования"."Судя по формулировкам, БДИПЧ ОБСЕ ретранслирует пропагандистские уловки НКО-иноагентов. Это подтверждается и тем фактом, что большая часть НКО, с которыми встречалась Миссия, включены в реестр иноагентов", - отмечается в заявлении.В сентябре в РФ пройдут выборы депутатов Госдумы, а также состоятся прямые выборы глав 9 субъектов и выборы заксобраний в 39 регионах.

https://ria.ru/20210630/er-1739242808.html

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обсе, госдума рф, бюро по демократическим институтам и правам человека, россия, политика