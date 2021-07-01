Минэкономразвития повысит прогноз роста ВВП на 2021 год
19:29 01.07.2021 (обновлено: 21:58 01.07.2021)
Минэкономразвития повысит прогноз роста ВВП на 2021 год
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Минэкономразвития повысит свой прогноз роста ВВП РФ в 2021 году с 2,9%, сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников.
"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Оценки Минэкономразвития по росту экономики РФ в текущем году на сегодняшний день являются самыми скромными. Ряд международных институтов ранее пересмотрели свои прогнозы вверх. Оценка ЦБ РФ по росту ВВП также выше прогноза Минэкономразвития - 3-4%. Решетников сообщил, что на следующей неделе Минэкономразвития направит в регионы промежуточную версию сценарных условий прогноза на текущий год и на ближайшие три года. В целом за 2020 год ВВП РФ снизился на 3%.
По оценке Минэкономразвития ВВП РФ в январе-мае 2021 года вырос на 3,7% в годовом выражении. По прогнозу Международного валютного фонда рост ВВП России в 2021 году составит до 3,8%. Всемирный банк ожидает рост российской экономики по итогам года на уровне 3,2%. В начале недели Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста ВВП РФ с 3% до 3,3%.
Замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова в четверг говорила о том, что экономика РФ восстанавливается, но потенциал восстановительного роста еще не исчерпан. Она также отметила, что развитие экономики будет оставаться в прямой зависимости от ситуации с коронавирусом еще один-два года.
"Конечно, это остается зоной риска (ситуация с коронавирусом - ред.). Но мы исходим из того, что сейчас подход дифференцированный. Регионы, понятно, в первую очередь, ориентируются на защиту жизни и здоровья людей, но в тоже время ищут варианты, связанные с QR-кодами, с вакцинацией и так далее. Мы рассчитываем все-таки, что такого жесткого влияния, жесткого сценария удастся избежать", - ответил Решетников на вопрос о том, может ли ухудшение ситуации с коронавирусом в РФ повлиять на темпы восстановления экономики страны.