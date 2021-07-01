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Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным

Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 01.07.2021

Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным

Половина россиян испытали положительные эмоции, просматривая прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил руководитель практики политического... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:11

2021-07-01T16:11

2021-07-01T16:11

прямая линия с владимиром путиным — 2021

россия

михаил мамонов

прямая линия с владимиром путиным

вциом

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Половина россиян испытали положительные эмоции, просматривая прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.Прямая линия с президентом РФ прошла 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений."Когда мы попытались оценить эмоциональную компоненту выступления, то уровень позитивных оценок оказался практически в два раз выше уровня негативных оценок: 50% респондентов выразили только положительные эмоции, которые они испытали при просмотре прямой линии, при этом три доминантные эмоции – надежда, уважение, доверие", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Прямая линия президента РФ Владимира Путина как маркер социального запроса", проведенного в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, негативные эмоции испытали 28% респондентов, а 20% назвали как положительные, так и отрицательные эмоции."В основе высоких оценок лежали интерес респондентов к тому, что говорил президент, к тем вопросам, которые задавались: 67% заявили, что им было интересно либо все выступление, либо большая его часть, еще 26% сообщили, что им была интересна лишь часть выступления, 12% сказали, что мероприятие неинтересное", - добавил Мамонов.Он также отметил, что каждый третий (35%) респондент заявил о том, что большинство вопрос, задач, проблем после прямой линии президента будут решены.

https://ria.ru/20210630/putin-1739287167.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мамонов, прямая линия с владимиром путиным, вциом, владимир путин, общество