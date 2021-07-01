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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210701/vtsiom-1739436105.html
Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 01.07.2021
Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
Половина россиян испытали положительные эмоции, просматривая прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил руководитель практики политического... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:11
2021-07-01T16:11
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
михаил мамонов
прямая линия с владимиром путиным
вциом
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Половина россиян испытали положительные эмоции, просматривая прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.Прямая линия с президентом РФ прошла 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений."Когда мы попытались оценить эмоциональную компоненту выступления, то уровень позитивных оценок оказался практически в два раз выше уровня негативных оценок: 50% респондентов выразили только положительные эмоции, которые они испытали при просмотре прямой линии, при этом три доминантные эмоции – надежда, уважение, доверие", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Прямая линия президента РФ Владимира Путина как маркер социального запроса", проведенного в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, негативные эмоции испытали 28% респондентов, а 20% назвали как положительные, так и отрицательные эмоции."В основе высоких оценок лежали интерес респондентов к тому, что говорил президент, к тем вопросам, которые задавались: 67% заявили, что им было интересно либо все выступление, либо большая его часть, еще 26% сообщили, что им была интересна лишь часть выступления, 12% сказали, что мероприятие неинтересное", - добавил Мамонов.Он также отметил, что каждый третий (35%) респондент заявил о том, что большинство вопрос, задач, проблем после прямой линии президента будут решены.
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россия, михаил мамонов, прямая линия с владимиром путиным, вциом, владимир путин, общество
Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
16:11 01.07.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / POOL
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ВЦИОМ: половина россиян испытали позитивные эмоции во время просмотра прямой линии с Путиным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Половина россиян испытали положительные эмоции, просматривая прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.
Прямая линия с президентом РФ прошла 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.
"Когда мы попытались оценить эмоциональную компоненту выступления, то уровень позитивных оценок оказался практически в два раз выше уровня негативных оценок: 50% респондентов выразили только положительные эмоции, которые они испытали при просмотре прямой линии, при этом три доминантные эмоции – надежда, уважение, доверие", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Прямая линия президента РФ Владимира Путина как маркер социального запроса", проведенного в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, негативные эмоции испытали 28% респондентов, а 20% назвали как положительные, так и отрицательные эмоции.
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"В основе высоких оценок лежали интерес респондентов к тому, что говорил президент, к тем вопросам, которые задавались: 67% заявили, что им было интересно либо все выступление, либо большая его часть, еще 26% сообщили, что им была интересна лишь часть выступления, 12% сказали, что мероприятие неинтересное", - добавил Мамонов.
Он также отметил, что каждый третий (35%) респондент заявил о том, что большинство вопрос, задач, проблем после прямой линии президента будут решены.
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияМихаил МамоновПрямая линия с Владимиром ПутинымВЦИОМВладимир ПутинОбщество
 
 
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