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Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным - РИА Новости, 01.07.2021
Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
Половина россиян испытали положительные эмоции, просматривая прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил руководитель практики политического... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:11
2021-07-01T16:11
2021-07-01T16:11
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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михаил мамонов
прямая линия с владимиром путиным
вциом
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Половина россиян испытали положительные эмоции, просматривая прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.Прямая линия с президентом РФ прошла 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений."Когда мы попытались оценить эмоциональную компоненту выступления, то уровень позитивных оценок оказался практически в два раз выше уровня негативных оценок: 50% респондентов выразили только положительные эмоции, которые они испытали при просмотре прямой линии, при этом три доминантные эмоции – надежда, уважение, доверие", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Прямая линия президента РФ Владимира Путина как маркер социального запроса", проведенного в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его словам, негативные эмоции испытали 28% респондентов, а 20% назвали как положительные, так и отрицательные эмоции."В основе высоких оценок лежали интерес респондентов к тому, что говорил президент, к тем вопросам, которые задавались: 67% заявили, что им было интересно либо все выступление, либо большая его часть, еще 26% сообщили, что им была интересна лишь часть выступления, 12% сказали, что мероприятие неинтересное", - добавил Мамонов.Он также отметил, что каждый третий (35%) респондент заявил о том, что большинство вопрос, задач, проблем после прямой линии президента будут решены.
https://ria.ru/20210630/putin-1739287167.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, михаил мамонов, прямая линия с владимиром путиным, вциом, владимир путин, общество
Социологи рассказали, как россияне отнеслись к прямой линии с Путиным
ВЦИОМ: половина россиян испытали позитивные эмоции во время просмотра прямой линии с Путиным
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Половина россиян испытали положительные эмоции, просматривая прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным
, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов
.
Прямая линия с президентом РФ прошла 30 июня. За 3 часа 42 минуты он успел ответить на 68 вопросов, всего поступило более 2 миллионов обращений.
"Когда мы попытались оценить эмоциональную компоненту выступления, то уровень позитивных оценок оказался практически в два раз выше уровня негативных оценок: 50% респондентов выразили только положительные эмоции, которые они испытали при просмотре прямой линии, при этом три доминантные эмоции – надежда, уважение, доверие", - сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему "Прямая линия президента РФ Владимира Путина как маркер социального запроса", проведенного в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его словам, негативные эмоции испытали 28% респондентов, а 20% назвали как положительные, так и отрицательные эмоции.
"В основе высоких оценок лежали интерес респондентов к тому, что говорил президент, к тем вопросам, которые задавались: 67% заявили, что им было интересно либо все выступление, либо большая его часть, еще 26% сообщили, что им была интересна лишь часть выступления, 12% сказали, что мероприятие неинтересное", - добавил Мамонов.
Он также отметил, что каждый третий (35%) респондент заявил о том, что большинство вопрос, задач, проблем после прямой линии президента будут решены.