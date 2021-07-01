Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/vstrecha-1739447113.html
Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США
Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США - РИА Новости, 01.07.2021
Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Салливан на прошедшей в четверг встрече затронули вопросы по дальнейшему выстраиванию отношений в свете... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:52
2021-07-01T17:22
россия
сергей рябков
джо байден
владимир путин
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596965640_0:303:3071:2030_1920x0_80_0_0_f122307015d9f82184c0f9e270b1de2e.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Салливан на прошедшей в четверг встрече затронули вопросы по дальнейшему выстраиванию отношений в свете итогов саммита лидеров двух стран в Женеве, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.Американский посол ранее сообщил РИА Новости, что встреча с Рябковым "была позитивная", стороны рассчитывают на дальнейшую совместную работу."Затрагивались вопросы, касающиеся дальнейшего выстраивания двусторонних российско-американских отношений в свете итогов встречи президентов России и США в Женеве 16 июня. Особое внимание при этом уделено деятельности загранучреждений обеих стран", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ."Обсужден также график контактов между экспертами России и США на предстоящий период", - отметили в ведомстве.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
https://ria.ru/20210628/vstrecha-1738974072.html
https://ria.ru/20210628/ssha-1738864455.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596965640_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_4b4147bb83dabfce20b18cc2ad718592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша
Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США
16:52 01.07.2021 (обновлено: 17:22 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк

Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений по итогам саммита в Женеве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Салливан на прошедшей в четверг встрече затронули вопросы по дальнейшему выстраиванию отношений в свете итогов саммита лидеров двух стран в Женеве, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Американский посол ранее сообщил РИА Новости, что встреча с Рябковым "была позитивная", стороны рассчитывают на дальнейшую совместную работу.
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 22:24
Посол США Салливан рассказал о встрече с Ушаковым
"Затрагивались вопросы, касающиеся дальнейшего выстраивания двусторонних российско-американских отношений в свете итогов встречи президентов России и США в Женеве 16 июня. Особое внимание при этом уделено деятельности загранучреждений обеих стран", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
"Обсужден также график контактов между экспертами России и США на предстоящий период", - отметили в ведомстве.
Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 10:57
Рябков назвал темы стратегического диалога с США
 
РоссияСергей РябковДжо БайденВладимир ПутинСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Касперский рассказал, на каком языке говорят самые злобные хакеры
08:28В Красноярском крае сторонник ИГ* получил девять лет колонии
08:17В Иркутской области арестовали девушку-подростка, зарезавшую школьника
08:17Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
08:10Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
08:00Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
Лента новостейМолния