https://ria.ru/20210701/vstrecha-1739447113.html

Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США

Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США - РИА Новости, 01.07.2021

Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Салливан на прошедшей в четверг встрече затронули вопросы по дальнейшему выстраиванию отношений в свете... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:52

2021-07-01T16:52

2021-07-01T17:22

россия

сергей рябков

джо байден

владимир путин

сша

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол США в Москве Джон Салливан на прошедшей в четверг встрече затронули вопросы по дальнейшему выстраиванию отношений в свете итогов саммита лидеров двух стран в Женеве, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.Американский посол ранее сообщил РИА Новости, что встреча с Рябковым "была позитивная", стороны рассчитывают на дальнейшую совместную работу."Затрагивались вопросы, касающиеся дальнейшего выстраивания двусторонних российско-американских отношений в свете итогов встречи президентов России и США в Женеве 16 июня. Особое внимание при этом уделено деятельности загранучреждений обеих стран", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ."Обсужден также график контактов между экспертами России и США на предстоящий период", - отметили в ведомстве.Первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210628/vstrecha-1738974072.html

https://ria.ru/20210628/ssha-1738864455.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рябков, джо байден, владимир путин, сша