RT выяснил, что соратник Навального получил вид на жительство в Литве
22:08 01.07.2021 (обновлено: 23:41 01.07.2021)
RT выяснил, что соратник Навального Волков получил вид на жительство в Литве
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. RT выяснил, что соратник Алексея Навального Леонид Волков получил вид на жительство в Литве, это подтверждают данные из литовского реестра юрлиц, которые изучил телеканал.
Ранее суд признал "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"* (иноагенты), общественное движение "Штабы Навального"** экстремистскими организациями, ликвидировал их и запретил на территории РФ. Как позже заявил РИА Новости заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов, признание ФБК** экстремистской организацией очевидно "для любого здравомыслящего человека".
"Глава сети штабов Алексея Навального - Леонид Волков — получил вид на жительство в Литве. Об этом свидетельствуют данные из литовского реестра юрлиц, которые изучил RT. По этим сведениям, Волков владеет в Вильнюсе рекламной фирмой Digital Duck, ему присвоен личный идентификационный код — asmens kodas", - говорится в материале RT.
Уточняется, что Волков сообщал о своем переезде в Вильнюс немецкому журналу Der Spiegel в августе 2020 года, однако тогда о его собственности в другом государстве не было известно. Отмечается, что открытие юридического лица в Литве считается одним из самых простых способов получить вид на жительство в этой стране.
Как напомнили в RT, ранее Волков говорил, что уедет из РФ, только если почувствует угрозу себе или своим близким. Отмечается, что он уехал летом 2019 года вместе со своей женой Анной Бирюковой после протестов перед выборами в Мосгордуму.
* Некоммерческие организации, выполняющие функции иноагента.
** Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
** Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.