https://ria.ru/20210701/vklady-1739331987.html

Российские банки начнут больше платить за вклады

Российские банки начнут больше платить за вклады - РИА Новости, 01.07.2021

Российские банки начнут больше платить за вклады

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 1 июля повышает размер базовой ставки страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов - до 0,12% с... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T00:32

2021-07-01T00:32

2021-07-01T00:32

россия

агентство по страхованию вкладов

экономика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 1 июля повышает размер базовой ставки страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов - до 0,12% с 0,1%.Весной прошлого года совет директоров АСВ снизил ставки страховых взносов банков: базовая ставка была снижена с 0,15% до 0,1% расчетной базы, дополнительная ставка – с 50% до 25% базовой ставки, повышенная дополнительная ставка – с 500% до 300% базовой ставки. По оценке АСВ, за время действия послабления кредитные организации смогли сэкономить около 119 миллиардов рублей на взносах.АСВ в апреле объявило о небольшом увеличении базовой ставки взносов, при этом размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок пока сохраняется на текущем уровне – 25% и 300% базовой ставки соответственно.Общий объем отчислений кредитных организаций в фонд страхования вкладов за 2021 год АСВ ждет в размере 177 миллиардов рублей. При этом банки по-прежнему смогут экономить на взносах - не менее 12 миллиардов рублей ежеквартально.

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/vklad-1731202660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, агентство по страхованию вкладов, экономика