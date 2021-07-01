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Российские банки начнут больше платить за вклады
Российские банки начнут больше платить за вклады - РИА Новости, 01.07.2021
Российские банки начнут больше платить за вклады
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 1 июля повышает размер базовой ставки страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов - до 0,12% с... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T00:32
2021-07-01T00:32
россия
агентство по страхованию вкладов
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 1 июля повышает размер базовой ставки страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов - до 0,12% с 0,1%.Весной прошлого года совет директоров АСВ снизил ставки страховых взносов банков: базовая ставка была снижена с 0,15% до 0,1% расчетной базы, дополнительная ставка – с 50% до 25% базовой ставки, повышенная дополнительная ставка – с 500% до 300% базовой ставки. По оценке АСВ, за время действия послабления кредитные организации смогли сэкономить около 119 миллиардов рублей на взносах.АСВ в апреле объявило о небольшом увеличении базовой ставки взносов, при этом размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок пока сохраняется на текущем уровне – 25% и 300% базовой ставки соответственно.Общий объем отчислений кредитных организаций в фонд страхования вкладов за 2021 год АСВ ждет в размере 177 миллиардов рублей. При этом банки по-прежнему смогут экономить на взносах - не менее 12 миллиардов рублей ежеквартально.
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россия, агентство по страхованию вкладов, экономика
Российские банки начнут больше платить за вклады
00:32 01.07.2021
 
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Купюры номиналом 200 рублей - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские банки начнут больше платить за вклады

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 1 июля повышает размер базовой ставки страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов - до 0,12% с 0,1%.
Весной прошлого года совет директоров АСВ снизил ставки страховых взносов банков: базовая ставка была снижена с 0,15% до 0,1% расчетной базы, дополнительная ставка – с 50% до 25% базовой ставки, повышенная дополнительная ставка – с 500% до 300% базовой ставки. По оценке АСВ, за время действия послабления кредитные организации смогли сэкономить около 119 миллиардов рублей на взносах.
АСВ в апреле объявило о небольшом увеличении базовой ставки взносов, при этом размер дополнительной и повышенной дополнительной ставок пока сохраняется на текущем уровне – 25% и 300% базовой ставки соответственно.
Общий объем отчислений кредитных организаций в фонд страхования вкладов за 2021 год АСВ ждет в размере 177 миллиардов рублей. При этом банки по-прежнему смогут экономить на взносах - не менее 12 миллиардов рублей ежеквартально.
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РоссияАгентство по страхованию вкладовЭкономика
 
 
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