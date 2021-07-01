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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20210701/vinil-1739387112.html
Оркестр в багажнике: как музыка меняла авто и что слушали в разные эпохи?
Оркестр в багажнике: как музыка меняла авто и что слушали в разные эпохи? - РИА Новости, 01.07.2021
Оркестр в багажнике: как музыка меняла авто и что слушали в разные эпохи?
И машина, и музыка — источники эмоций, эти миры тесно переплетены. Но оркестр не разместишь в обычной машине. Джаз по радио, рок на виниле, рэп на кассетах и попса на дисках: как музыка меняла автомобили. Научно-технический прогресс и культура прослушивания музыки в авто. Что играет в машине у Жасмин, Карандаша и Александра Панайотова.
2021-07-01T14:00
2021-07-01T14:00
элвис пресли
антон шапарин
ян хайцеэр
культура
россия
музыка
жасмин
александр панайотов
авто
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Оркестр в багажнике: как музыка меняла авто и что слушали в разные эпохи?
И машина, и музыка — источники эмоций, эти миры тесно переплетены. Но оркестр не разместишь в обычной машине. Джаз по радио, рок на виниле, рэп на кассетах и попса на дисках: как музыка меняла автомобили. Научно-технический прогресс и культура прослушивания музыки в авто. Что играет в машине у Жасмин, Карандаша и Александра Панайотова.
audio/mpeg
Оркестр в багажнике: как музыка меняла авто и что слушали в разные эпохи?
И машина, и музыка — источники эмоций, эти миры тесно переплетены. Но оркестр не разместишь в обычной машине. Джаз по радио, рок на виниле, рэп на кассетах и попса на дисках: как музыка меняла автомобили. Научно-технический прогресс и культура прослушивания музыки в авто. Что играет в машине у Жасмин, Карандаша и Александра Панайотова.
audio/mpeg
Как прогресс сделал возможной смену песен, куда исчезли пластинки, почему не было альтернатив кассете? О своих музыкальных вкусах рассказали певица, заслуженная артистка РФ Жасмин, музыкальный продюсер, рэпер Карандаш, певец Александр Панайотов, музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России Игорь Сандлер.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, элвис пресли, антон шапарин, ян хайцеэр, культура, россия, музыка, жасмин, александр панайотов, авто, би-2, рэп, джаз, история, подкаст

Оркестр в багажнике: как музыка меняла авто и что слушали в разные эпохи?

14:00 01.07.2021
 
Не роскошь
Оркестр в багажнике: как музыка меняла авто и что слушали в разные эпохи?
14:00
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И машина, и музыка — источники эмоций, эти миры тесно переплетены. Но оркестр не разместишь в обычной машине. Джаз по радио, рок на виниле, рэп на кассетах и попса на дисках: как музыка меняла автомобили. Научно-технический прогресс и культура прослушивания музыки в авто. Что играет в машине у Жасмин, Карандаша и Александра Панайотова.
Как прогресс сделал возможной смену песен, куда исчезли пластинки, почему не было альтернатив кассете? О своих музыкальных вкусах рассказали певица, заслуженная артистка РФ Жасмин, музыкальный продюсер, рэпер Карандаш, певец Александр Панайотов, музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России Игорь Сандлер.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
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