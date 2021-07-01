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Оркестр в багажнике: как музыка меняла авто и что слушали в разные эпохи?

Оркестр в багажнике: как музыка меняла авто и что слушали в разные эпохи? - РИА Новости, 01.07.2021

Оркестр в багажнике: как музыка меняла авто и что слушали в разные эпохи?

И машина, и музыка — источники эмоций, эти миры тесно переплетены. Но оркестр не разместишь в обычной машине. Джаз по радио, рок на виниле, рэп на кассетах и попса на дисках: как музыка меняла автомобили. Научно-технический прогресс и культура прослушивания музыки в авто. Что играет в машине у Жасмин, Карандаша и Александра Панайотова.

2021-07-01T14:00

2021-07-01T14:00

2021-07-01T14:00

элвис пресли

антон шапарин

ян хайцеэр

культура

россия

музыка

жасмин

александр панайотов

авто

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Оркестр в багажнике: как музыка меняла авто и что слушали в разные эпохи? И машина, и музыка — источники эмоций, эти миры тесно переплетены. Но оркестр не разместишь в обычной машине. Джаз по радио, рок на виниле, рэп на кассетах и попса на дисках: как музыка меняла автомобили. Научно-технический прогресс и культура прослушивания музыки в авто. Что играет в машине у Жасмин, Карандаша и Александра Панайотова. audio/mpeg

Оркестр в багажнике: как музыка меняла авто и что слушали в разные эпохи? И машина, и музыка — источники эмоций, эти миры тесно переплетены. Но оркестр не разместишь в обычной машине. Джаз по радио, рок на виниле, рэп на кассетах и попса на дисках: как музыка меняла автомобили. Научно-технический прогресс и культура прослушивания музыки в авто. Что играет в машине у Жасмин, Карандаша и Александра Панайотова. audio/mpeg

Как прогресс сделал возможной смену песен, куда исчезли пластинки, почему не было альтернатив кассете? О своих музыкальных вкусах рассказали певица, заслуженная артистка РФ Жасмин, музыкальный продюсер, рэпер Карандаш, певец Александр Панайотов, музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России Игорь Сандлер.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, элвис пресли, антон шапарин, ян хайцеэр, культура, россия, музыка, жасмин, александр панайотов, авто, би-2, рэп, джаз, история, подкаст