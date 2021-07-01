https://ria.ru/20210701/video-1739357990.html

Опубликовано видео задержания вербовщика "Хизб ут-Тахрир"* в Татарстане

Опубликовано видео задержания вербовщика "Хизб ут-Тахрир"* в Татарстане - РИА Новости, 01.07.2021

Опубликовано видео задержания вербовщика "Хизб ут-Тахрир"* в Татарстане

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры спецоперации в Татарстане, во время которой поймали главаря татарстанского звена международной... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:19

2021-07-01T10:19

2021-07-01T12:38

россия

хизб ут-тахрир аль-ислами

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры спецоперации в Татарстане, во время которой поймали главаря татарстанского звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.На кадрах видно, как силовики задерживают мужчину, предположительно, вербовавшего российских мусульман в ряды боевиков. Затем его в наручниках доставили в изолятор.По информации Центра общественных связей ФСБ, подозреваемый, помимо вербовки жителей, проповедовал радикальный исламизм.Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738190002.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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Задержание главаря местного звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Татарстане. Кадры ФСБ Задержание главаря местного звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Татарстане. Кадры ФСБ 2021-07-01T10:19 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан), происшествия