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Опубликовано видео задержания вербовщика "Хизб ут-Тахрир"* в Татарстане
Опубликовано видео задержания вербовщика "Хизб ут-Тахрир"* в Татарстане - РИА Новости, 01.07.2021
Опубликовано видео задержания вербовщика "Хизб ут-Тахрир"* в Татарстане
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры спецоперации в Татарстане, во время которой поймали главаря татарстанского звена международной... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:19
2021-07-01T12:38
россия
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры спецоперации в Татарстане, во время которой поймали главаря татарстанского звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.На кадрах видно, как силовики задерживают мужчину, предположительно, вербовавшего российских мусульман в ряды боевиков. Затем его в наручниках доставили в изолятор.По информации Центра общественных связей ФСБ, подозреваемый, помимо вербовки жителей, проповедовал радикальный исламизм.Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.*Запрещенная в России террористическая организация.
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россия
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Задержание главаря местного звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Татарстане. Кадры ФСБ
Задержание главаря местного звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" в Татарстане. Кадры ФСБ
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россия, хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика татарстан (татарстан), происшествия
Опубликовано видео задержания вербовщика "Хизб ут-Тахрир"* в Татарстане
10:19 01.07.2021 (обновлено: 12:38 01.07.2021)
 

ФСБ опубликовала кадры задержания главаря татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир"*

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры спецоперации в Татарстане, во время которой поймали главаря татарстанского звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
На кадрах видно, как силовики задерживают мужчину, предположительно, вербовавшего российских мусульман в ряды боевиков. Затем его в наручниках доставили в изолятор.
По информации Центра общественных связей ФСБ, подозреваемый, помимо вербовки жителей, проповедовал радикальный исламизм.
Возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Директор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 10:18
Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
РоссияХизб ут-Тахрир аль-ИсламиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
 
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