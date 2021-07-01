https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739445780.html

Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID

Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID - РИА Новости, 01.07.2021

Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID

Председатель ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов", ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко призвал руководство... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:48

2021-07-01T16:48

2021-07-01T16:48

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

петр глыбочко

первый мгму имени сеченова

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель ассоциации "Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов", ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко призвал руководство медвузов включиться в кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции и развернуть дополнительные пункты вакцинации в учебных корпусах, общежитиях и клинических подразделениях."Достижение коллективного иммунитета для противодействия распространению коронавирусной инфекции - актуальная задача, которую ставит перед медицинской службой руководство страны. Для максимального охвата населения в регионах России предлагаю дополнительно развернуть пункты для проведения вакцинации на базе государственных медицинских вузов. Расположение пунктов возможно как в клинических подразделениях, так и в учебных корпусах, в общежитиях", - сказал Глыбочко, которого цитирует пресс-служба Сеченовского университета.Он отметил, что таким образом получится обеспечить защиту от коронавируса для жителей регионов, в том числе студентов, профессорско-преподавательского состава вузов.По словам Глыбочко, крайне важно в безопасных условиях, достойно провести начавшуюся приемную кампанию и подготовку к новому учебному году.

https://ria.ru/20210628/vaktsinatsiya-1738954833.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, петр глыбочко, первый мгму имени сеченова, общество