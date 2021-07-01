https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739343853.html

В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения

В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения - РИА Новости, 01.07.2021

В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения

Обязательная вакцинация от COVID-19 для работников сферы услуг, торговли, общепита, таксистов, людей старше 60 лет и других категорий вводится в Амурской... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T07:59

2021-07-01T07:59

2021-07-01T15:53

амурская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для работников сферы услуг, торговли, общепита, таксистов, людей старше 60 лет и других категорий вводится в Амурской области, сообщается на сайте правительства региона.Также вакцинация становится обязательной для студентов старше 18 лет, лиц в возрасте 60 лет и старше, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, работников медицины и образования, организаций соцобслуживания, тех, кто работает вахтовым методом. Прививку необходимо сделать волонтёрам, государственным гражданским и муниципальным служащим, сотрудникам правоохранительных органов и тем, кто подлежит призыву на военную службу."Необходимые объемы поставок вакцины в область будут организованы. Все эти люди должны быть провакцинированы", - цитирует правительство Курганову.Отмечается, что "показатель заболеваемости за последние 4 недели вырос в четыре раза", увеличилось число госпитализаций. Эпидемиологическую обстановку усугубляет паводок, который проходит в Приамурье, возрастает угроза распространения COVID-19 среди людей, эвакуированных из зоны подтопления.

амурская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, общество