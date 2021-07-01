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Амурская область
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В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения - РИА Новости, 01.07.2021
В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
Обязательная вакцинация от COVID-19 для работников сферы услуг, торговли, общепита, таксистов, людей старше 60 лет и других категорий вводится в Амурской... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T07:59
2021-07-01T15:53
амурская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для работников сферы услуг, торговли, общепита, таксистов, людей старше 60 лет и других категорий вводится в Амурской области, сообщается на сайте правительства региона.Также вакцинация становится обязательной для студентов старше 18 лет, лиц в возрасте 60 лет и старше, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, работников медицины и образования, организаций соцобслуживания, тех, кто работает вахтовым методом. Прививку необходимо сделать волонтёрам, государственным гражданским и муниципальным служащим, сотрудникам правоохранительных органов и тем, кто подлежит призыву на военную службу."Необходимые объемы поставок вакцины в область будут организованы. Все эти люди должны быть провакцинированы", - цитирует правительство Курганову.Отмечается, что "показатель заболеваемости за последние 4 недели вырос в четыре раза", увеличилось число госпитализаций. Эпидемиологическую обстановку усугубляет паводок, который проходит в Приамурье, возрастает угроза распространения COVID-19 среди людей, эвакуированных из зоны подтопления.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, общество
В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:59 01.07.2021 (обновлено: 15:53 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины
 Медицинский работник с ампулой вакцины - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий населения

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 для работников сферы услуг, торговли, общепита, таксистов, людей старше 60 лет и других категорий вводится в Амурской области, сообщается на сайте правительства региона.
"Постановление об этом подписала главный государственный санитарный врач по Амурской области Ольга Курганова. <…> Обязательной вакцинации подлежат люди, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением. Это работники сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, многофункциональных центров, работники такси", - говорится в сообщении.
Также вакцинация становится обязательной для студентов старше 18 лет, лиц в возрасте 60 лет и старше, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, работников медицины и образования, организаций соцобслуживания, тех, кто работает вахтовым методом. Прививку необходимо сделать волонтёрам, государственным гражданским и муниципальным служащим, сотрудникам правоохранительных органов и тем, кто подлежит призыву на военную службу.
"Необходимые объемы поставок вакцины в область будут организованы. Все эти люди должны быть провакцинированы", - цитирует правительство Курганову.
Отмечается, что "показатель заболеваемости за последние 4 недели вырос в четыре раза", увеличилось число госпитализаций. Эпидемиологическую обстановку усугубляет паводок, который проходит в Приамурье, возрастает угроза распространения COVID-19 среди людей, эвакуированных из зоны подтопления.
 
Амурская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьОбщество
 
 
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