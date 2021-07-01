https://ria.ru/20210701/vaktsina-1739422806.html

В Институте иммунологии заявили о безвредности вакцины для переболевших

В Институте иммунологии заявили о безвредности вакцины для переболевших - РИА Новости, 01.07.2021

В Институте иммунологии заявили о безвредности вакцины для переболевших

Переболевшим коронавирусом можно вакцинироваться, никакого вреда от этого не будет, заявил РИА Новости директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:10

2021-07-01T15:10

2021-07-01T15:10

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коронавирус в россии

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здоровье - общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Переболевшим коронавирусом можно вакцинироваться, никакого вреда от этого не будет, заявил РИА Новости директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов."Переболевшим коронавирусом вакцинироваться не вредно. Это миф, что возможно усиление заболевания после прививки. Учитывая, сколько людей уже привито и, в том числе, переболевших, ничего подобного мы не наблюдаем", - сказал Хаитов.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739038922.html

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество