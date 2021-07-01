https://ria.ru/20210701/urozhay-1739443453.html

Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля

Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля - РИА Новости, 01.07.2021

Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля

Возможная июльская засуха в центральной части России пока не создает чрезмерные риски для урожая, но затраты на полив непременно вырастут, повысив себестоимость РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:39

2021-07-01T16:39

2021-07-01T16:39

россия

москва

астрахань

экономика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Возможная июльская засуха в центральной части России пока не создает чрезмерные риски для урожая, но затраты на полив непременно вырастут, повысив себестоимость производства, сообщили РИА Новости эксперты.Согласно прогнозу центра погоды "Фобос", Москву и Центральную Россию в июле ждёт засуха, которая бывает раз в 10 лет: выпадет всего лишь до 30% месячной нормы осадков. "Агроклиматические риски есть всегда, но пока заглядываться на них слишком сильно я бы не стал. Думаю, пока пересматривать прогнозы смысла нет", - сказал вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут.Он также напомнил о недавнем повышении прогнозов по сбору урожая в РФ аналитиками отрасли; сам РЗС на прошлой неделе повысил оценку до 129 миллионов тонн по зерну и 83 миллионов тонн по пшенице."Вопрос, как долго эта засуха будет продолжаться. Если в июне дожди хорошо пролили землю, то ничего критического нет. Риски всегда надо учитывать, тут важен ряд факторов: в каком состоянии находится растительность, какая степень вегетации, возможна ли почвенная засуха. Если уровень влаги в метровом слое достаточен, то корневая система до него доберется", - пояснил вице-президент РЗС.В свою очередь исполнительный директор "Картофельного союза" Алексей Красильников считает, что основной возможный риск - рост затрат на организацию полива. "Снижение урожая, с одной стороны, возможно, но, с другой, ботва уже поднялась, листья сомкнулись, поэтому закрывают почву от прямого попадания солнечных лучей, снижая риски нагревания и запекания ее верхнего слоя, вредного для клубней", - пояснил он.Назад в 2010 или нет?Эксперты вспоминают и о затяжной засухе 2010 года: если жаркая и сухая погода продержится достаточно долго, ситуация будет хуже. Важна и площадь территории, подверженной таким катаклизмам: например, из-за суховеев и почвенной засухи режим чрезвычайной ситуации введен в ряде районов Татарстана, напомнил Корбут."Надо детально смотреть по всему центру Черноземья - какие были последние дожди, как почва напиталась влагой. Пока, если в такую жару будет пара дождей, уже замечательно. И скоро начнется уборка озимых, а для этого сухая погода – хорошо", - заметил вице-президент РЗС."Высокая температура может отразиться и на самой ботве, но основной риск – повышенные затраты на организацию полива", - говорит Красильников, вспоминая про низкий урожай картофеля в 2010 году. "Конечно, мы всегда внимательно относимся к прогнозам, но сейчас уже пошел ранний картофель из Краснодара, Дагестана, на следующей неделе приступят к уборке в Астрахани. Цены уже снижаются, мы видим", - добавил он.

https://ria.ru/20210625/urozhay-1738543545.html

https://ria.ru/20210610/pshenitsa-1736534224.html

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россия, москва, астрахань, экономика