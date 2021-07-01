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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/ulyukaev-1739464271.html
Улюкаев привился от коронавируса в колонии
Улюкаев привился от коронавируса в колонии - РИА Новости, 01.07.2021
Улюкаев привился от коронавируса в колонии
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассказал, что привился в колонии от коронавируса, продолжает работать в... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:07
2021-07-01T18:09
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
алексей улюкаев
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Осужденный за взятку экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассказал, что привился в колонии от коронавируса, продолжает работать в библиотеке и ведет экономический кружок."Про коронавирус знаю - и не только из ТВ и газет. Наша ИК тоже участвует в противодействии коронавирусу. Вводился карантин на разных стадиях разной степени жесткости. Режим социальной дистанции, масочно-перчаточный, конечно, с учетом специфики учреждения идет и вакцинация. Я привился одним из первых, еще в феврале", - цитирует Улюкаева RT.Он рассказал, что по-прежнему работает в библиотеке и ведет экономический кружок, где читает "курс последовательных лекций".В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.В настоящее время Улюкаев - самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России.
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вакцинация россиян от covid-19, россия, алексей улюкаев
Улюкаев привился от коронавируса в колонии
18:07 01.07.2021 (обновлено: 18:09 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭкс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Экс-министр Алексей Улюкаев, отбывающий срок за взятку, привился от коронавируса в колонии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Осужденный за взятку экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассказал, что привился в колонии от коронавируса, продолжает работать в библиотеке и ведет экономический кружок.
"Про коронавирус знаю - и не только из ТВ и газет. Наша ИК тоже участвует в противодействии коронавирусу. Вводился карантин на разных стадиях разной степени жесткости. Режим социальной дистанции, масочно-перчаточный, конечно, с учетом специфики учреждения идет и вакцинация. Я привился одним из первых, еще в феврале", - цитирует Улюкаева RT.
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, в Московском городском суде во время рассмотрения жалобы на приговор. 12 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 18:50
В окружении книг. Улюкаев "добросовестно трудится" в тюремной библиотеке
Он рассказал, что по-прежнему работает в библиотеке и ведет экономический кружок, где читает "курс последовательных лекций".
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина.
Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.
В настоящее время Улюкаев - самый высокопоставленный осужденный взяточник в современной истории России.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19РоссияАлексей Улюкаев
 
 
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