Журналистка напала на депутата Рады во время брифинга
Журналистка Ирма Крат напала на депутата Рады Никиту Потураева в ходе брифинга в парламенте
КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Журналистка Ирма Крат напала на депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Никиту Потураева в ходе брифинга в парламенте, по ее словам, так она отреагировала на отмену моратория на продажу сельхозземель в стране.
Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал в Украине 20 лет, официально отменили с 1 июля. Нынешние власти ожидают, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов в первые пять лет.
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Видео своего нападения Крат опубликовала в четверг на своей странице в Facebook. "Я же предупреждала, что за проданную украинскую землю я буду бить в табло", - подписала она видео.
Как пояснила Крат изданию "Страна.ua", Потураева она выбрала лишь потому, что он был из пропрезидентской фракции.
"Перед тем как ударить, я уточнила, точно ли он от "Слуги народа", чтобы не ошибиться. Он подтвердил — я сразу дала ему в табло. Потураев потерялся, пошатнулся, и я добавила ему ещё сумкой̆ по голове. Депутаты обещали, что по рынку земли будет референдум, это есть в предвыборной̆ программе "Слуги народа". А завершилось тем, что референдум не дали провести. А 75% украинцев против", - цитирует издание Крат.
Ирма Крат – журналистка, активистка "Евромайдана". В 2014 году была взята в плен ополченцами в Славянске. Также она известна своими скандальными выходками.
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