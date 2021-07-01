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Журналистка напала на депутата Рады во время брифинга
Журналистка напала на депутата Рады во время брифинга - РИА Новости, 01.07.2021
Журналистка напала на депутата Рады во время брифинга
Журналистка Ирма Крат напала на депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Никиту Потураева в ходе брифинга в парламенте, по ее... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T19:47
2021-07-01T19:47
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КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Журналистка Ирма Крат напала на депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Никиту Потураева в ходе брифинга в парламенте,&nbsp;по ее словам, так она отреагировала на отмену моратория на продажу сельхозземель в стране.Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал в Украине 20 лет, официально отменили с 1 июля. Нынешние власти ожидают, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов в первые пять лет.Видео своего нападения Крат опубликовала в четверг на своей странице в Facebook. "Я же предупреждала, что за проданную украинскую землю я буду бить в табло", - подписала она видео.Как пояснила Крат изданию "Страна.ua", Потураева она выбрала лишь потому, что он был из пропрезидентской фракции.Ирма Крат – журналистка, активистка "Евромайдана". В 2014 году была взята в плен ополченцами в Славянске. Также она известна своими скандальными выходками.
https://ria.ru/20210701/narody-1739447673.html
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страна.ua, верховная рада украины, украина, в мире
Журналистка напала на депутата Рады во время брифинга
19:47 01.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Журналистка Ирма Крат напала на депутата Рады Никиту Потураева в ходе брифинга в парламенте

Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Журналистка Ирма Крат напала на депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Никиту Потураева в ходе брифинга в парламенте, по ее словам, так она отреагировала на отмену моратория на продажу сельхозземель в стране.
Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал в Украине 20 лет, официально отменили с 1 июля. Нынешние власти ожидают, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов в первые пять лет.
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Видео своего нападения Крат опубликовала в четверг на своей странице в Facebook. "Я же предупреждала, что за проданную украинскую землю я буду бить в табло", - подписала она видео.
Как пояснила Крат изданию "Страна.ua", Потураева она выбрала лишь потому, что он был из пропрезидентской фракции.
"Перед тем как ударить, я уточнила, точно ли он от "Слуги народа", чтобы не ошибиться. Он подтвердил — я сразу дала ему в табло. Потураев потерялся, пошатнулся, и я добавила ему ещё сумкой̆ по голове. Депутаты обещали, что по рынку земли будет референдум, это есть в предвыборной̆ программе "Слуги народа". А завершилось тем, что референдум не дали провести. А 75% украинцев против", - цитирует издание Крат.
Ирма Крат – журналистка, активистка "Евромайдана". В 2014 году была взята в плен ополченцами в Славянске. Также она известна своими скандальными выходками.
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