https://ria.ru/20210701/ukraina-1739483128.html

Журналистка напала на депутата Рады во время брифинга

Журналистка напала на депутата Рады во время брифинга - РИА Новости, 01.07.2021

Журналистка напала на депутата Рады во время брифинга

Журналистка Ирма Крат напала на депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Никиту Потураева в ходе брифинга в парламенте, по ее... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T19:47

2021-07-01T19:47

2021-07-01T19:47

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КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Журналистка Ирма Крат напала на депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Никиту Потураева в ходе брифинга в парламенте, по ее словам, так она отреагировала на отмену моратория на продажу сельхозземель в стране.Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, который действовал в Украине 20 лет, официально отменили с 1 июля. Нынешние власти ожидают, что экономический эффект от запуска рынка земли может достичь нескольких миллиардов долларов в первые пять лет.Видео своего нападения Крат опубликовала в четверг на своей странице в Facebook. "Я же предупреждала, что за проданную украинскую землю я буду бить в табло", - подписала она видео.Как пояснила Крат изданию "Страна.ua", Потураева она выбрала лишь потому, что он был из пропрезидентской фракции.Ирма Крат – журналистка, активистка "Евромайдана". В 2014 году была взята в плен ополченцами в Славянске. Также она известна своими скандальными выходками.

https://ria.ru/20210701/narody-1739447673.html

https://ria.ru/20210617/ukraina-1737377913.html

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