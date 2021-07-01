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Рада отменила свободную экономическую зону с Крымом
Рада отменила свободную экономическую зону с Крымом - РИА Новости, 01.07.2021
Рада отменила свободную экономическую зону с Крымом
Парламент Украины принял закон, отменяющий свободную экономическую зону (СЭЗ) с Крымом, созданную в 2014 году, такое решение на внеочередном заседании в четверг РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T18:01
2021-07-01T18:01
россия
верховная рада украины
республика крым
украина
в мире
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КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Парламент Украины принял закон, отменяющий свободную экономическую зону (СЭЗ) с Крымом, созданную в 2014 году, такое решение на внеочередном заседании в четверг поддержали 328 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Вскоре после того, как Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России, власти Украины решили создать там свободную экономическую зону. На ее территории Киев не взимал с граждан Украины общегосударственные налоги, а также сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. С тех пор на Украине проходили митинги с требованием отменить закон. Также с 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе начала действовать СЭЗ, указ о создании которой подписал президент РФ Владимир Путин.В пояснительной записке к документу отмечается, что по действующему украинскому законодательству украинцы, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взымаются общегосударственные налоги и сборы. По словам депутата Верховной рады от фракции "Голос" Рустема Умерова, власти предлагают отменить все "дискриминационные положения", касающиеся граждан Украины, проживающих на полуострове."Люди, которые имеют крымскую прописку, в целях налогообложения приравниваются к нерезидентам, то есть к иностранцам. И это приводит к тому, что, например, при продаже недвижимости или наследовании человек должен заплатить повышенный налог, как для иностранцев. Это нужно отменить, это отношение к гражданам Украины как к нерезидентам. Мы сейчас не проводим никаких хозяйственных операций с оккупированным Крымом, поэтому нам закон о СЭЗ "Крым" не очень нужен", - считает депутат. По его словам, после принятия закона на украинцев, проживающих в Крыму, Киев распространит такие же налоговые правила, как и внутри страны.Документом также предлагается урегулировать порядок пересечения границы с Крымом, закрепить право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих "на временно оккупированной территории", и обеспечить реализацию права на наследование для таких лиц.Документ еще должен подписать президент Украины.Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210701/oshibka-1739461584.html
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россия, верховная рада украины, республика крым, украина, в мире
Рада отменила свободную экономическую зону с Крымом
18:01 01.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Парламент Украины принял закон, отменяющий свободную экономическую зону с Крымом

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КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Парламент Украины принял закон, отменяющий свободную экономическую зону (СЭЗ) с Крымом, созданную в 2014 году, такое решение на внеочередном заседании в четверг поддержали 328 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Вскоре после того, как Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России, власти Украины решили создать там свободную экономическую зону. На ее территории Киев не взимал с граждан Украины общегосударственные налоги, а также сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. С тех пор на Украине проходили митинги с требованием отменить закон. Также с 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе начала действовать СЭЗ, указ о создании которой подписал президент РФ Владимир Путин.
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В пояснительной записке к документу отмечается, что по действующему украинскому законодательству украинцы, проживающие в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взымаются общегосударственные налоги и сборы. По словам депутата Верховной рады от фракции "Голос" Рустема Умерова, власти предлагают отменить все "дискриминационные положения", касающиеся граждан Украины, проживающих на полуострове.
"Люди, которые имеют крымскую прописку, в целях налогообложения приравниваются к нерезидентам, то есть к иностранцам. И это приводит к тому, что, например, при продаже недвижимости или наследовании человек должен заплатить повышенный налог, как для иностранцев. Это нужно отменить, это отношение к гражданам Украины как к нерезидентам. Мы сейчас не проводим никаких хозяйственных операций с оккупированным Крымом, поэтому нам закон о СЭЗ "Крым" не очень нужен", - считает депутат. По его словам, после принятия закона на украинцев, проживающих в Крыму, Киев распространит такие же налоговые правила, как и внутри страны.
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Документом также предлагается урегулировать порядок пересечения границы с Крымом, закрепить право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих "на временно оккупированной территории", и обеспечить реализацию права на наследование для таких лиц.
Документ еще должен подписать президент Украины.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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