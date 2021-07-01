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"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских - РИА Новости, 01.07.2021
"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
Пользователи Twitter негативно оценили ответ главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на высказывание российского президента Владимира Путина о единстве народов. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:20
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россия
дмитрий кулеба
мид украины
владимир путин
москва
киев
twitter
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили ответ главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на высказывание российского президента Владимира Путина о единстве народов. "Вы начали агрессию, а не Россия. В чем разница между русскими и украинцами? Предки русских, украинцев и белорусов были вместе с древних времен. По происхождению один и тот же народ", — отметила Natasha Libergzbach."Лжец. В 2014 году произошел насильственный захват власти у демократически избранного правительства Януковича вооруженной толпой при поддержке Вашингтона и ЕС. Порошенко пришел к власти в результате переворота. Вот где правда, а Киев извергает ложь", — выразила мнение Susan Morris."Товарищ, скажите своему глупому киевскому правительству, чтобы оно не убивало народ в Луганске и Донецке. Выполняйте Минские договоренности, забудьте про Крым", — добавил Lord_wagner."Построение государства — непростая задача в наши дни, но просто прекратите все эти безумные и репрессивные меры против всего русского в вашей стране, против ваших собственных сограждан, которые придерживаются разных взглядов. На Украине большая трагедия", — подытожили пользователи.Накануне Путин заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, хотя Киев давно проявляет недружественное отношение. Комментируя слова российского лидера, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы и русские — два разных народа, и возложил ответственность за ухудшение отношений на Москву.
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/peskov-1739431444.html
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, владимир путин, москва, киев, twitter, в мире
"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:20 01.07.2021 (обновлено: 16:40 01.07.2021)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Пользователи Twitter раскритиковали заявление Киева о русском и украинском народах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили ответ главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на высказывание российского президента Владимира Путина о единстве народов.
"Вы начали агрессию, а не Россия. В чем разница между русскими и украинцами? Предки русских, украинцев и белорусов были вместе с древних времен. По происхождению один и тот же народ", — отметила Natasha Libergzbach.
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"Лжец. В 2014 году произошел насильственный захват власти у демократически избранного правительства Януковича вооруженной толпой при поддержке Вашингтона и ЕС. Порошенко пришел к власти в результате переворота. Вот где правда, а Киев извергает ложь", — выразила мнение Susan Morris.
"Товарищ, скажите своему глупому киевскому правительству, чтобы оно не убивало народ в Луганске и Донецке. Выполняйте Минские договоренности, забудьте про Крым", — добавил Lord_wagner.
"Построение государства — непростая задача в наши дни, но просто прекратите все эти безумные и репрессивные меры против всего русского в вашей стране, против ваших собственных сограждан, которые придерживаются разных взглядов. На Украине большая трагедия", — подытожили пользователи.
Накануне Путин заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, хотя Киев давно проявляет недружественное отношение. Комментируя слова российского лидера, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы и русские — два разных народа, и возложил ответственность за ухудшение отношений на Москву.
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