https://ria.ru/20210701/ukraina-1739438826.html

"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских

"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских - РИА Новости, 01.07.2021

"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских

Пользователи Twitter негативно оценили ответ главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на высказывание российского президента Владимира Путина о единстве народов. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:20

2021-07-01T16:20

2021-07-01T16:40

россия

дмитрий кулеба

мид украины

владимир путин

москва

киев

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно оценили ответ главы украинского МИД Дмитрия Кулебы на высказывание российского президента Владимира Путина о единстве народов. "Вы начали агрессию, а не Россия. В чем разница между русскими и украинцами? Предки русских, украинцев и белорусов были вместе с древних времен. По происхождению один и тот же народ", — отметила Natasha Libergzbach."Лжец. В 2014 году произошел насильственный захват власти у демократически избранного правительства Януковича вооруженной толпой при поддержке Вашингтона и ЕС. Порошенко пришел к власти в результате переворота. Вот где правда, а Киев извергает ложь", — выразила мнение Susan Morris."Товарищ, скажите своему глупому киевскому правительству, чтобы оно не убивало народ в Луганске и Донецке. Выполняйте Минские договоренности, забудьте про Крым", — добавил Lord_wagner."Построение государства — непростая задача в наши дни, но просто прекратите все эти безумные и репрессивные меры против всего русского в вашей стране, против ваших собственных сограждан, которые придерживаются разных взглядов. На Украине большая трагедия", — подытожили пользователи.Накануне Путин заявил, что считает русский и украинский народы единым целым, хотя Киев давно проявляет недружественное отношение. Комментируя слова российского лидера, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы и русские — два разных народа, и возложил ответственность за ухудшение отношений на Москву.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/peskov-1739431444.html

https://ria.ru/20210701/provokatsiya-1739348851.html

россия

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, мид украины, владимир путин, москва, киев, twitter, в мире