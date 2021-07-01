https://ria.ru/20210701/ukraina-1739427922.html

Украинская телеведущая обвинила министра культуры в расизме

Украинская телеведущая обвинила министра культуры в расизме - РИА Новости, 01.07.2021

Украинская телеведущая обвинила министра культуры в расизме

Украинская телеведущая Каролина Ашион обвинила министра культуры и информационной политики страны Александра Ткаченко в том, что, будучи ранее генеральным... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:35

2021-07-01T15:35

2021-07-01T15:38

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КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Украинская телеведущая Каролина Ашион обвинила министра культуры и информационной политики страны Александра Ткаченко в том, что, будучи ранее генеральным продюсером холдинга "1+1 медиа", он не позволил ей участвовать в кастинге ведущих утреннего шоу.По ее словам, шесть лет назад, узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, она спросила у генпродюсера "1+1 медиа" Александра Ткаченко, может ли она принять в нем участие.Ответ, по ее словам, "был сногсшибательным". "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы… Я не готов рисковать рейтингами…". Дальше - шок, море слёз и увольнение. Видела ли я себя в зеркало? Да, видела. Вроде нормальная. Но, видать, цветом кожи для "1+1" не вышла, на "Антонину" (собирательный̆ образ зрителя "Плюсов") не похожа", - написала Ашион в Facebook.По словам телеведущей, с тем пор прошло почти 6 лет, и вот она снова столкнулась с Ткаченко на фестивале, где и напомнила ему о том эпизоде. Однако министр, написала телеведущая, отказался извиниться за свои слова. По ее словам, министр с улыбкой на лице спросил: "Так, а может мне ещё извинения у Вас попросить?".Телеведущая считает, что Ткаченко мог найти слова для деликатного отказа, а уже после случившегося "извиниться по-человечески"."А так это не просто хамство. Это расизм, ребята. Уж я-то знаю в этом толк. Кому, как не телевизионным топ-менеджерам да министрам культуры продвигать идеи единства в разнообразии в Украине? Но, видимо, Александр Ткаченко про такое не слышал…", - написала Ашион.В свою очередь Ткаченко прокомментировал ее пост, заявив, что в его прямых обязанностях продюсера не значилось проведение кастингов ведущих. По его словам, он "всегда смотрел и видел (так и есть до сих пор) перед собою личность и профессионализм, а не гендер, ориентацию, цвет кожи и прочее"."Жаль, что из-за неполучения позиции на нашем канале того самого холдинга у вас сложилось такое обидное впечатление. В моих командах менеджеров и менеджерок в любой компании или организации всегда был и есть баланс. Я - за разнообразие и инклюзивность ", - написал Ткаченко в Facebook.

https://ria.ru/20171022/1507346369.html

https://ria.ru/20210408/antisemitizm-1727252414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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