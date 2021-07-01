Песков назвал Украину несамостоятельным государством

Для президента Путина это является очень большой, глубокой обеспокоенностью. Это является, наверное, причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на европейском континенте. Ни у кого не должно быть сомнений, что президент Путин понимает всю потенциальную опасность таких устремлений Украины, и президент Путин, руководство России заранее занимается архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных проявлений Украины.