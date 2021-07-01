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Песков назвал Украину несамостоятельным государством
Песков назвал Украину несамостоятельным государством - РИА Новости, 01.07.2021
Песков назвал Украину несамостоятельным государством
Украина - несамостоятельное государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру российских границ, президент России Владимир... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:31
2021-07-01T15:53
владимир путин
киев
россия
дмитрий песков
украина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Украина - несамостоятельное государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру российских границ, президент России Владимир Путин понимает потенциальную опасность устремлений Киева и занимается архитектурой безопасности для защиты на случай продолжения провокаций, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это красная линия. Украина - не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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владимир путин, киев, россия, дмитрий песков, украина
Песков назвал Украину несамостоятельным государством
14:31 01.07.2021 (обновлено: 15:53 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Песков заявил, что Украина находится под влиянием по всему периметру российских границ

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл - РИА Новости. Украина - несамостоятельное государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру российских границ, президент России Владимир Путин понимает потенциальную опасность устремлений Киева и занимается архитектурой безопасности для защиты на случай продолжения провокаций, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это красная линия. Украина - не самостоятельное государство, это государство, которое находится под прямым влиянием напряженности по всему периметру наших границ", - сказал Песков в эфире Первого канала.

Для президента Путина это является очень большой, глубокой обеспокоенностью. Это является, наверное, причиной для принятия мер по обеспечению безопасности наших границ, по обеспечению того самого паритета на европейском континенте. Ни у кого не должно быть сомнений, что президент Путин понимает всю потенциальную опасность таких устремлений Украины, и президент Путин, руководство России заранее занимается архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных проявлений Украины.

Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Государственный Герб Украины в здании Верховной Рады - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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