Кулеба сообщил, кто представляет проблему для США
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Кулеба заявил, что Россия для США является проблемой прошлого, а Китай – проблема будущего
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Россия для США является проблемой прошлого, а Китай - проблема будущего, считает глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Россия для США – это... Это когда ты в детстве во дворе возился с каким-то парнем, а потом вырос и стал серьезным человеком, а тот все еще пытается вопросы решать кулаками. Но ты помнишь, как в детстве не раз его побеждал во дворе. А вот Китай – реальный оппонент. Россия – это проблема прошлого, а Китай – это проблема завтрашнего дня. Абсолютно несопоставимые по масштабу вещи", - сказал Кулеба в интервью интернет-изданию LIGA.net, опубликованном в четверг.
При этом он признался, что его насторожили слова президента США Джо Байдена после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве о том, что "если США отталкивают Россию, то Китай укрепляется". "Это опасный нарратив для Украины", - считает глава украинского МИД.
Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.