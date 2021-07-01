https://ria.ru/20210701/ukraina-1739410360.html

Кулеба сообщил, кто представляет проблему для США

Кулеба сообщил, кто представляет проблему для США - РИА Новости, 01.07.2021

Кулеба сообщил, кто представляет проблему для США

Россия для США является проблемой прошлого, а Китай - проблема будущего, считает глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:19

2021-07-01T14:19

2021-07-01T14:19

россия

дмитрий кулеба

мид украины

китай

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Россия для США является проблемой прошлого, а Китай - проблема будущего, считает глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Россия для США – это... Это когда ты в детстве во дворе возился с каким-то парнем, а потом вырос и стал серьезным человеком, а тот все еще пытается вопросы решать кулаками. Но ты помнишь, как в детстве не раз его побеждал во дворе. А вот Китай – реальный оппонент. Россия – это проблема прошлого, а Китай – это проблема завтрашнего дня. Абсолютно несопоставимые по масштабу вещи", - сказал Кулеба в интервью интернет-изданию LIGA.net, опубликованном в четверг.При этом он признался, что его насторожили слова президента США Джо Байдена после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве о том, что "если США отталкивают Россию, то Китай укрепляется". "Это опасный нарратив для Украины", - считает глава украинского МИД.Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.

https://ria.ru/20210701/opasnost-1739337278.html

https://ria.ru/20210619/parni-1737676071.html

россия

китай

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, мид украины, китай, сша, украина, в мире