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Кулеба сообщил, кто представляет проблему для США
Кулеба сообщил, кто представляет проблему для США - РИА Новости, 01.07.2021
Кулеба сообщил, кто представляет проблему для США
Россия для США является проблемой прошлого, а Китай - проблема будущего, считает глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:19
2021-07-01T14:19
россия
дмитрий кулеба
мид украины
китай
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Россия для США является проблемой прошлого, а Китай - проблема будущего, считает глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Россия для США – это... Это когда ты в детстве во дворе возился с каким-то парнем, а потом вырос и стал серьезным человеком, а тот все еще пытается вопросы решать кулаками. Но ты помнишь, как в детстве не раз его побеждал во дворе. А вот Китай – реальный оппонент. Россия – это проблема прошлого, а Китай – это проблема завтрашнего дня. Абсолютно несопоставимые по масштабу вещи", - сказал Кулеба в интервью интернет-изданию LIGA.net, опубликованном в четверг.При этом он признался, что его насторожили слова президента США Джо Байдена после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве о том, что "если США отталкивают Россию, то Китай укрепляется". "Это опасный нарратив для Украины", - считает глава украинского МИД.Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась&nbsp;16 июня в Женеве. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
https://ria.ru/20210701/opasnost-1739337278.html
https://ria.ru/20210619/parni-1737676071.html
россия
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, китай, сша, украина, в мире
Кулеба сообщил, кто представляет проблему для США
14:19 01.07.2021
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Кулеба заявил, что Россия для США является проблемой прошлого, а Китай – проблема будущего

Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Россия для США является проблемой прошлого, а Китай - проблема будущего, считает глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Россия для США – это... Это когда ты в детстве во дворе возился с каким-то парнем, а потом вырос и стал серьезным человеком, а тот все еще пытается вопросы решать кулаками. Но ты помнишь, как в детстве не раз его побеждал во дворе. А вот Китай – реальный оппонент. Россия – это проблема прошлого, а Китай – это проблема завтрашнего дня. Абсолютно несопоставимые по масштабу вещи", - сказал Кулеба в интервью интернет-изданию LIGA.net, опубликованном в четверг.
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
03:22
На Украине испугались новых образцов российского оружия
При этом он признался, что его насторожили слова президента США Джо Байдена после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве о том, что "если США отталкивают Россию, то Китай укрепляется". "Это опасный нарратив для Украины", - считает глава украинского МИД.
Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве. По итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По его словам, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире. Кроме того, президенты приняли совместное заявление, в котором говорится, что РФ и США подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Этот же принцип был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 11:43Саммит Путина и Байдена
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РоссияДмитрий КулебаМИД УкраиныКитайСШАУкраинаВ мире
 
 
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