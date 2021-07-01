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Главред "России 24" рассказал о рейтингах сюжетов об Украине
Главред "России 24" рассказал о рейтингах сюжетов об Украине - РИА Новости, 01.07.2021
Главред "России 24" рассказал о рейтингах сюжетов об Украине
Украина идет на втором месте после России в рейтинге просмотров программ телеканала "Россия 24", что говорит о разделении предпочтений народа и власти, такую... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:39
2021-07-01T13:39
россия
евгений бекасов
владимир зеленский
украина
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украина идет на втором месте после России в рейтинге просмотров программ телеканала "Россия 24", что говорит о разделении предпочтений народа и власти, такую позицию в интервью РИА Новости высказал главный редактор вещателя Евгений Бекасов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "России 24", РТР-Планеты, НТВ, Первого канала и компании "Вертолеты России", соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг."Решение Зеленского – это решение политической элиты Украины. По интернету мы видим, что Украина идет на втором месте после России в рейтинге топ-просмотров наших программ. Так что народ и власть там несколько разделены в своих предпочтениях. Зеленский предпочитает смотреть англоязычную прессу, а его электорат – русскоязычную. Я напомню, что когда санкции ввели в первый раз, был отмечен большой прирост покупок спутниковых тарелок, с помощью которых смотреть любые каналы можно совершенно свободно", - рассказал Бекасов.
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россия, евгений бекасов, владимир зеленский, украина, общество
Главред "России 24" рассказал о рейтингах сюжетов об Украине
13:39 01.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум в Сочи. День второй
Российский инвестиционный форум в Сочи. День второй - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Главред "России 24" рассказал, что Украина занимает второе место в рейтинге просмотров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украина идет на втором месте после России в рейтинге просмотров программ телеканала "Россия 24", что говорит о разделении предпочтений народа и власти, такую позицию в интервью РИА Новости высказал главный редактор вещателя Евгений Бекасов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "России 24", РТР-Планеты, НТВ, Первого канала и компании "Вертолеты России", соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг.
"Решение Зеленского – это решение политической элиты Украины. По интернету мы видим, что Украина идет на втором месте после России в рейтинге топ-просмотров наших программ. Так что народ и власть там несколько разделены в своих предпочтениях. Зеленский предпочитает смотреть англоязычную прессу, а его электорат – русскоязычную. Я напомню, что когда санкции ввели в первый раз, был отмечен большой прирост покупок спутниковых тарелок, с помощью которых смотреть любые каналы можно совершенно свободно", - рассказал Бекасов.
Главный редактор телеканала Россия-24 Евгений Бекасов - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
13:31
Главред "России 24" рассказал о рейтингах телеканала
 
РоссияЕвгений БекасовВладимир ЗеленскийУкраинаОбщество
 
 
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