https://ria.ru/20210701/ukraina-1739401176.html

Главред "России 24" рассказал о рейтингах сюжетов об Украине

Главред "России 24" рассказал о рейтингах сюжетов об Украине - РИА Новости, 01.07.2021

Главред "России 24" рассказал о рейтингах сюжетов об Украине

Украина идет на втором месте после России в рейтинге просмотров программ телеканала "Россия 24", что говорит о разделении предпочтений народа и власти, такую... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:39

2021-07-01T13:39

2021-07-01T13:39

россия

евгений бекасов

владимир зеленский

украина

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украина идет на втором месте после России в рейтинге просмотров программ телеканала "Россия 24", что говорит о разделении предпочтений народа и власти, такую позицию в интервью РИА Новости высказал главный редактор вещателя Евгений Бекасов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "России 24", РТР-Планеты, НТВ, Первого канала и компании "Вертолеты России", соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг."Решение Зеленского – это решение политической элиты Украины. По интернету мы видим, что Украина идет на втором месте после России в рейтинге топ-просмотров наших программ. Так что народ и власть там несколько разделены в своих предпочтениях. Зеленский предпочитает смотреть англоязычную прессу, а его электорат – русскоязычную. Я напомню, что когда санкции ввели в первый раз, был отмечен большой прирост покупок спутниковых тарелок, с помощью которых смотреть любые каналы можно совершенно свободно", - рассказал Бекасов.

https://ria.ru/20210701/reyting-1739399180.html

россия

украина

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россия, евгений бекасов, владимир зеленский, украина, общество