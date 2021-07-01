https://ria.ru/20210701/ukraina-1739372618.html

Глава МИД Украины заявил, что страна сначала вступит в НАТО, потом в ЕС

Глава МИД Украины заявил, что страна сначала вступит в НАТО, потом в ЕС - РИА Новости, 01.07.2021

Глава МИД Украины заявил, что страна сначала вступит в НАТО, потом в ЕС

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:35

2021-07-01T11:35

2021-07-01T11:35

дмитрий кулеба

мид украины

нато

евросоюз

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КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз."По логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС", - сказал Кулеба в интервью интернет-изданию LIGA.net, опубликованном в четверг.При этом он отказался озвучить временные рамки, когда это, по его мнению, возможно.Кулеба также отметил, что сейчас в НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса относительно графика вступления Украины в альянс, однако есть политический консенсус относительно того, что она, в конце концов, будет в НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/nato-1739320350.html

https://ria.ru/20210618/ukraina-1737613767.html

киев

украина

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дмитрий кулеба, мид украины, нато, евросоюз, киев, украина, в мире