Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/ukraina-1739372618.html
Глава МИД Украины заявил, что страна сначала вступит в НАТО, потом в ЕС
Глава МИД Украины заявил, что страна сначала вступит в НАТО, потом в ЕС - РИА Новости, 01.07.2021
Глава МИД Украины заявил, что страна сначала вступит в НАТО, потом в ЕС
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:35
2021-07-01T11:35
дмитрий кулеба
мид украины
нато
евросоюз
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз."По логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС", - сказал Кулеба в интервью интернет-изданию LIGA.net, опубликованном в четверг.При этом он отказался озвучить временные рамки, когда это, по его мнению, возможно.Кулеба также отметил, что сейчас в НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса относительно графика вступления Украины в альянс, однако есть политический консенсус относительно того, что она, в конце концов, будет в НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/nato-1739320350.html
https://ria.ru/20210618/ukraina-1737613767.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий кулеба, мид украины, нато, евросоюз, киев, украина, в мире
Глава МИД Украины заявил, что страна сначала вступит в НАТО, потом в ЕС
11:35 01.07.2021
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /

Глава МИД Украины заявил, что страна станет членом НАТО раньше, чем членом Евросоюза

Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз.
"По логике исторического процесса я могу достаточно уверенно предположить, что членом НАТО Украина станет раньше, чем членом ЕС", - сказал Кулеба в интервью интернет-изданию LIGA.net, опубликованном в четверг.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 21:08В мире
"Однажды это произойдет". Польша не сомневается в принятии Украины в НАТО
При этом он отказался озвучить временные рамки, когда это, по его мнению, возможно.
Кулеба также отметил, что сейчас в НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса относительно графика вступления Украины в альянс, однако есть политический консенсус относительно того, что она, в конце концов, будет в НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 18:18
В МИД призвали Украину перестать спекулировать на тему вступления в НАТО
 
Дмитрий КулебаМИД УкраиныНАТОЕвросоюзКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03Умерла драматург и прозаик Ксения Драгунская
17:03Тамбовские власти назвали версии избиения активиста, звонившего Путину
17:01МИД прокомментировал действия российской авиации в Черном море
16:56Москва не склонна драматизировать ситуацию в Афганистане, заявили в МИД
16:54Рада приняла закон о коренных народах Украины
16:52Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США
16:52РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта
16:50В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта
16:50Умерла актриса Наталья Смирнова
16:48Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
Лента новостейМолния