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Совет ПА ОДКБ назвал интернет-цензуру угрозой суверенитету
Совет ПА ОДКБ назвал интернет-цензуру угрозой суверенитету - РИА Новости, 01.07.2021
Совет ПА ОДКБ назвал интернет-цензуру угрозой суверенитету
Зарубежные информационные ресурсы грубо нарушают демократические права в интернете, используя политическую цензуру, что представляет угрозу суверенитету и... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:57
2021-07-01T12:57
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ДУШАНБЕ, 1 июл - РИА Новости. Зарубежные информационные ресурсы грубо нарушают демократические права в интернете, используя политическую цензуру, что представляет угрозу суверенитету и национальной безопасности государств-членов ПА ОДКБ, говорится в заявлении организации, принятом в четверг на заседании ПА ОДКБ в Душанбе."Большую опасность представляют управляемые из-за рубежа информационные ресурсы, социальные сети и видеохостинги, которые осуществляют политическую цензуру онлайн-контента без решения суда или других уполномоченных органов. Считаем такую антидемократическую практику прямой угрозой суверенитету и национальной безопасности государств - членов организации", - указывается в документе, распространенном среди журналистов.В связи с этим Совет ассамблеи заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств. "Совет ПА ОДКБ считает, что грубое нарушение основополагающих демократических прав и свобод в глобальных информационных сетях владельцами иностранных информационных ресурсов требует взвешенной, объективной оценки со стороны международных, в том числе парламентских, организаций", - отмечается в тексте.Парламентарии также выступили против "любых попыток прямого и косвенного иностранного вмешательства с целью поставить под сомнение демократический характер" выборов в государствах-членах ОДКБ. "Недопустимо давать необъективные оценки происходящим процессам и широко использовать социальные сети, видеохостинги и другие средства массовой коммуникации для систематических информационных вбросов, направленных на расслоение и поляризацию общества и провоцирующих электорат на радикальные действия", - говорится в заявлении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210424/tekhnologii-1729762439.html
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одкб, душанбе, технологии, в мире
Совет ПА ОДКБ назвал интернет-цензуру угрозой суверенитету
12:57 01.07.2021
 
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
CC0 / StockSnap /

Совет ПА ОДКБ назвал интернет-цензуру угрозой суверенитету и национальной безопасности

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ДУШАНБЕ, 1 июл - РИА Новости. Зарубежные информационные ресурсы грубо нарушают демократические права в интернете, используя политическую цензуру, что представляет угрозу суверенитету и национальной безопасности государств-членов ПА ОДКБ, говорится в заявлении организации, принятом в четверг на заседании ПА ОДКБ в Душанбе.
"Большую опасность представляют управляемые из-за рубежа информационные ресурсы, социальные сети и видеохостинги, которые осуществляют политическую цензуру онлайн-контента без решения суда или других уполномоченных органов. Считаем такую антидемократическую практику прямой угрозой суверенитету и национальной безопасности государств - членов организации", - указывается в документе, распространенном среди журналистов.
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В связи с этим Совет ассамблеи заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств. "Совет ПА ОДКБ считает, что грубое нарушение основополагающих демократических прав и свобод в глобальных информационных сетях владельцами иностранных информационных ресурсов требует взвешенной, объективной оценки со стороны международных, в том числе парламентских, организаций", - отмечается в тексте.
Парламентарии также выступили против "любых попыток прямого и косвенного иностранного вмешательства с целью поставить под сомнение демократический характер" выборов в государствах-членах ОДКБ. "Недопустимо давать необъективные оценки происходящим процессам и широко использовать социальные сети, видеохостинги и другие средства массовой коммуникации для систематических информационных вбросов, направленных на расслоение и поляризацию общества и провоцирующих электорат на радикальные действия", - говорится в заявлении.
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