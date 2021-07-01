https://ria.ru/20210701/tramp-1739503030.html
Trump Organization обвинили в нарушении налогового законодательства
Trump Organization обвинили в нарушении налогового законодательства - РИА Новости, 01.07.2021
Trump Organization обвинили в нарушении налогового законодательства
Прокуратура Манхэттена обвинила компанию Trump Organization и ее финансового директора Аллен Вайссельберга в связи с нарушением налогового законодательства,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T21:48
2021-07-01T21:48
2021-07-01T22:31
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НЬЮ-ЙОРК, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура Манхэттена обвинила компанию Trump Organization и ее финансового директора Аллен Вайссельберга в связи с нарушением налогового законодательства, якобы в компании в течение 15 лет действовала схема неуплаты налогов, сообщил телеканал CNN.Как сообщил телеканал, "прокуроры в суде описали 15-летнюю налоговую схему", которая, предположительно, действовала в компании.По данным CNN, обвинительное заключение включают 15 пунктов – в них входят создание мошеннической схемы, сговор, хищение в особо крупных размерах и фальсификация деловой документации.Между тем, как заявил один из юристов Trump Organization Алан Футерфас, "политические силы спровоцировали сегодняшние события". Он назвал разбирательство политически мотивированным.Trump Organization ранее уже заявляла, что обвинения в отношении бывшего Финансового директора компании Аллен Вайссельберга мотивированы не правосудием, а политическими соображениями, и являются попыткой навредить бывшему президенту США. Обвинения, как считается, связаны с финансовой деятельностью компании и не затрагивают самого Трампа. Ожидается, что они будут оглашены в четверг.В 2020 году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное.
https://ria.ru/20210701/tramp-1739502880.html
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нью-йорк (город), манхэттен, trump organization, сша, в мире
Trump Organization обвинили в нарушении налогового законодательства
21:48 01.07.2021 (обновлено: 22:31 01.07.2021)
Прокуратура США обвинила Trump Organization в нарушении налогового законодательства
НЬЮ-ЙОРК, 1 июл – РИА Новости.
Прокуратура Манхэттена
обвинила компанию Trump Organization
и ее финансового директора Аллен Вайссельберга в связи с нарушением налогового законодательства, якобы в компании в течение 15 лет действовала схема неуплаты налогов, сообщил телеканал CNN
.
Как сообщил телеканал, "прокуроры в суде описали 15-летнюю налоговую схему", которая, предположительно, действовала в компании.
По данным CNN, обвинительное заключение включают 15 пунктов – в них входят создание мошеннической схемы, сговор, хищение в особо крупных размерах и фальсификация деловой документации.
Между тем, как заявил один из юристов Trump Organization Алан Футерфас, "политические силы спровоцировали сегодняшние события". Он назвал разбирательство политически мотивированным.
Trump Organization ранее уже заявляла, что обвинения в отношении бывшего Финансового директора компании Аллен Вайссельберга мотивированы не правосудием, а политическими соображениями, и являются попыткой навредить бывшему президенту США
. Обвинения, как считается, связаны с финансовой деятельностью компании и не затрагивают самого Трампа. Ожидается, что они будут оглашены в четверг.
В 2020 году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.
В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка
сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное.