https://ria.ru/20210701/tramp-1739503030.html

Trump Organization обвинили в нарушении налогового законодательства

Trump Organization обвинили в нарушении налогового законодательства - РИА Новости, 01.07.2021

Trump Organization обвинили в нарушении налогового законодательства

Прокуратура Манхэттена обвинила компанию Trump Organization и ее финансового директора Аллен Вайссельберга в связи с нарушением налогового законодательства,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T21:48

2021-07-01T21:48

2021-07-01T22:31

нью-йорк (город)

манхэттен

trump organization

сша

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НЬЮ-ЙОРК, 1 июл – РИА Новости. Прокуратура Манхэттена обвинила компанию Trump Organization и ее финансового директора Аллен Вайссельберга в связи с нарушением налогового законодательства, якобы в компании в течение 15 лет действовала схема неуплаты налогов, сообщил телеканал CNN.Как сообщил телеканал, "прокуроры в суде описали 15-летнюю налоговую схему", которая, предположительно, действовала в компании.По данным CNN, обвинительное заключение включают 15 пунктов – в них входят создание мошеннической схемы, сговор, хищение в особо крупных размерах и фальсификация деловой документации.Между тем, как заявил один из юристов Trump Organization Алан Футерфас, "политические силы спровоцировали сегодняшние события". Он назвал разбирательство политически мотивированным.Trump Organization ранее уже заявляла, что обвинения в отношении бывшего Финансового директора компании Аллен Вайссельберга мотивированы не правосудием, а политическими соображениями, и являются попыткой навредить бывшему президенту США. Обвинения, как считается, связаны с финансовой деятельностью компании и не затрагивают самого Трампа. Ожидается, что они будут оглашены в четверг.В 2020 году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное.

https://ria.ru/20210701/tramp-1739502880.html

https://ria.ru/20210630/tramp-1739328068.html

нью-йорк (город)

манхэттен

сша

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нью-йорк (город), манхэттен, trump organization, сша, в мире