https://ria.ru/20210701/torgovlya-1739338501.html
Минпромторг оценил трудности с торговлей из-за последствий COVID-19
Минпромторг оценил трудности с торговлей из-за последствий COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021
Минпромторг оценил трудности с торговлей из-за последствий COVID-19
Данные Росстата показывают, что российская торговля практически преодолела трудности, которые были связаны с периодом ограничений из-за пандемии коронавируса,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T04:25
2021-07-01T04:25
2021-07-01T04:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Данные Росстата показывают, что российская торговля практически преодолела трудности, которые были связаны с периодом ограничений из-за пандемии коронавируса, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Это говорит о том, что российская торговля чувствует себя более уверенно и практически преодолела трудности, связанные с периодом ограничений и частичных локдаунов в начале пандемии", - добавил он.Как ранее сообщил Росстат, оборот розничной торговли в России в мае увеличился в сопоставимых ценах на 27,2% в годовом выражении, в январе-мае - на 10%. В денежном выражении розничные продажи в РФ в мае составили 3,146 триллиона рублей, за пять месяцев - 14,905 триллиона.По словам замглавы Минпромторга, еще рано говорить о том, что влияние COVID-19 на торговлю полностью преодолено и в дальнейшем будет незначительным. "Ведь третья волна заболеваемости еще в разгаре, а ей сопутствуют определенные ограничения в ряде регионов. Но в целом статистика дает возможность сделать оптимистичный прогноз для российской торговли и ближайших перспектив ее развития", - заключил Евтухов.
https://ria.ru/20210602/popova-1735221707.html
https://ria.ru/20210604/dollar-1735691984.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика
Минпромторг оценил трудности с торговлей из-за последствий COVID-19
Замглавы Минпромторга: торговля почти преодолела трудности, связанные с последствиями COVID-19