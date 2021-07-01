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Минпромторг оценил трудности с торговлей из-за последствий COVID-19
Минпромторг оценил трудности с торговлей из-за последствий COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021
Минпромторг оценил трудности с торговлей из-за последствий COVID-19
Данные Росстата показывают, что российская торговля практически преодолела трудности, которые были связаны с периодом ограничений из-за пандемии коронавируса,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T04:25
2021-07-01T04:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Данные Росстата показывают, что российская торговля практически преодолела трудности, которые были связаны с периодом ограничений из-за пандемии коронавируса, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Это говорит о том, что российская торговля чувствует себя более уверенно и практически преодолела трудности, связанные с периодом ограничений и частичных локдаунов в начале пандемии", - добавил он.Как ранее сообщил Росстат, оборот розничной торговли в России в мае увеличился в сопоставимых ценах на 27,2% в годовом выражении, в январе-мае - на 10%. В денежном выражении розничные продажи в РФ в мае составили 3,146 триллиона рублей, за пять месяцев - 14,905 триллиона.По словам замглавы Минпромторга, еще рано говорить о том, что влияние COVID-19 на торговлю полностью преодолено и в дальнейшем будет незначительным. "Ведь третья волна заболеваемости еще в разгаре, а ей сопутствуют определенные ограничения в ряде регионов. Но в целом статистика дает возможность сделать оптимистичный прогноз для российской торговли и ближайших перспектив ее развития", - заключил Евтухов.
https://ria.ru/20210602/popova-1735221707.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика
Минпромторг оценил трудности с торговлей из-за последствий COVID-19
04:25 01.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Замглавы Минпромторга: торговля почти преодолела трудности, связанные с последствиями COVID-19

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Данные Росстата показывают, что российская торговля практически преодолела трудности, которые были связаны с периодом ограничений из-за пандемии коронавируса, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Оборот розничной торговли по данным Росстата уже третий месяц превышает лучшие показатели первых трех допандемийных месяцев 2020 года (исключая декабрь 2020 года, как период, традиционно дающий в статистике показатели на треть большие, чем другие месяцы года)", - отметил Евтухов, слова которого привели в пресс-службе министерства.
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"Это говорит о том, что российская торговля чувствует себя более уверенно и практически преодолела трудности, связанные с периодом ограничений и частичных локдаунов в начале пандемии", - добавил он.
Как ранее сообщил Росстат, оборот розничной торговли в России в мае увеличился в сопоставимых ценах на 27,2% в годовом выражении, в январе-мае - на 10%. В денежном выражении розничные продажи в РФ в мае составили 3,146 триллиона рублей, за пять месяцев - 14,905 триллиона.
По словам замглавы Минпромторга, еще рано говорить о том, что влияние COVID-19 на торговлю полностью преодолено и в дальнейшем будет незначительным. "Ведь третья волна заболеваемости еще в разгаре, а ей сопутствуют определенные ограничения в ряде регионов. Но в целом статистика дает возможность сделать оптимистичный прогноз для российской торговли и ближайших перспектив ее развития", - заключил Евтухов.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховЭкономика
 
 
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