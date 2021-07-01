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Три сибиряка пойдут под суд за продажу несуществующих шин и дисков
Три сибиряка пойдут под суд за продажу несуществующих шин и дисков - РИА Новости, 01.07.2021
Три сибиряка пойдут под суд за продажу несуществующих шин и дисков
Полицейские в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении трех мошенников, которые создали интернет-магазин и под предлогом продажи шин и... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:06
2021-07-01T13:10
россия
новосибирск
красноярск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении трех мошенников, которые создали интернет-магазин и под предлогом продажи шин и дисков получили от 352 россиян более 6 миллионов рублей, сообщает в четверг ГУМВД по Новосибирской области."Завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере… В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Новосибирска", - говорится в сообщении.По данным следствия, с апреля по май 2020 года два жителя Красноярска 29 и 39 лет и 29-летний житель Новосибирска создали юрлицо и сайт для размещения в интернет-магазине заведомо ложной информации о продаже автомобильных шин и дисков. По версии следствия, мошенники принимали заказы на покупку шин и дисков по заниженным ценам и убеждали клиентов полностью оплатить заказ и доставку переводом на банковские карты и счета. После перечисления денег общение с "клиентами" прекращалось."От действий злоумышленников пострадали 352 потерпевших жителя разных регионов России, в частности, из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивостока, Владикавказа. Общий ущерб составил более 6 миллионов рублей. Доказана причастность фигурантов к 41 эпизоду мошеннических действий. В ходе следствия в одно производство соединено 89 уголовных дел, возбужденных по аналогичным фактам", - сообщили в главке МВД.Всех троих удалось задержать в мае 2020 года. В ходе следствия на их имущество был наложен арест на общую сумму около 6 миллионов рублей. В местах проживания фигурантов были обнаружены 3 миллиона рублей, арестован один из счетов, на котором находился 1 миллион рублей, также изъяты печати, десятки телефонов и банковских карт.Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и легализации преступных денег. Им грозят длительные сроки лишения свободы.
https://realty.ria.ru/20210311/moshennichestvo-1600787165.html
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россия, новосибирск, красноярск, происшествия
Три сибиряка пойдут под суд за продажу несуществующих шин и дисков
13:06 01.07.2021 (обновлено: 13:10 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Трое жителей Сибири пойдут под суд за продажу несуществующих шин и дисков на фейковом сайте

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НОВОСИБИРСК, 1 июл – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении трех мошенников, которые создали интернет-магазин и под предлогом продажи шин и дисков получили от 352 россиян более 6 миллионов рублей, сообщает в четверг ГУМВД по Новосибирской области.
"Завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничества и легализации денежных средств, совершенных в особо крупном размере… В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Новосибирска", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, с апреля по май 2020 года два жителя Красноярска 29 и 39 лет и 29-летний житель Новосибирска создали юрлицо и сайт для размещения в интернет-магазине заведомо ложной информации о продаже автомобильных шин и дисков. По версии следствия, мошенники принимали заказы на покупку шин и дисков по заниженным ценам и убеждали клиентов полностью оплатить заказ и доставку переводом на банковские карты и счета. После перечисления денег общение с "клиентами" прекращалось.
"От действий злоумышленников пострадали 352 потерпевших жителя разных регионов России, в частности, из Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивостока, Владикавказа. Общий ущерб составил более 6 миллионов рублей. Доказана причастность фигурантов к 41 эпизоду мошеннических действий. В ходе следствия в одно производство соединено 89 уголовных дел, возбужденных по аналогичным фактам", - сообщили в главке МВД.
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Всех троих удалось задержать в мае 2020 года. В ходе следствия на их имущество был наложен арест на общую сумму около 6 миллионов рублей. В местах проживания фигурантов были обнаружены 3 миллиона рублей, арестован один из счетов, на котором находился 1 миллион рублей, также изъяты печати, десятки телефонов и банковских карт.
Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и легализации преступных денег. Им грозят длительные сроки лишения свободы.
 
РоссияНовосибирскКрасноярскПроисшествия
 
 
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