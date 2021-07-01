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Суд вынес приговор экс-сотруднице челябинского Минздрава по делу о взятке
Суд вынес приговор экс-сотруднице челябинского Минздрава по делу о взятке - РИА Новости, 01.07.2021
Суд вынес приговор экс-сотруднице челябинского Минздрава по делу о взятке
Суд приговорил к 4 годам колонии экс-начальника управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области по делу о получении... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:47
2021-07-01T11:47
россия
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. Суд приговорил к 4 годам колонии экс-начальника управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области по делу о получении взятки в размере более 500 тысяч рублей, отбытие наказание отсрочено на 2 года, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.По данным прокуратуры, обвиняемая получила взятку от менеджера крупной компании за предоставление данных о пациентах со спинальной мышечной атрофией, которые нуждаются в лекарственном препарате "Спинраза" - его производителем и является представляемая взяткодателем компания. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнял, что речь идет о менеджере регионального отдела продаж Сибири и Дальнего Востока подразделения фармацевтических товаров ООО "Джонсон &amp; Джонсон".Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме, добавляет пресс-центр."Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области… Судом виновной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Также она лишена права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 года. На основании статьи 82 УК РФ ей отсрочено реальное отбытие наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, то есть до июля 2023 года, добавляется в сообщении.Женщина обвинялась по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), напоминает суд.
https://ria.ru/20210625/omsk-1738675593.html
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россия, челябинск, челябинская область, происшествия
Суд вынес приговор экс-сотруднице челябинского Минздрава по делу о взятке
11:47 01.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Суд приговорил к 4 годам колонии экс-сотрудницу Минздрава Челябинской области по делу о взятке

Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. Суд приговорил к 4 годам колонии экс-начальника управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области по делу о получении взятки в размере более 500 тысяч рублей, отбытие наказание отсрочено на 2 года, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, обвиняемая получила взятку от менеджера крупной компании за предоставление данных о пациентах со спинальной мышечной атрофией, которые нуждаются в лекарственном препарате "Спинраза" - его производителем и является представляемая взяткодателем компания. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнял, что речь идет о менеджере регионального отдела продаж Сибири и Дальнего Востока подразделения фармацевтических товаров ООО "Джонсон & Джонсон".
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В Омске с экс-министра транспорта взыскали 724 миллиона рублей
Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме, добавляет пресс-центр.
"Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области… Судом виновной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Также она лишена права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 года. На основании статьи 82 УК РФ ей отсрочено реальное отбытие наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, то есть до июля 2023 года, добавляется в сообщении.
Женщина обвинялась по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), напоминает суд.
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