Суд вынес приговор экс-сотруднице челябинского Минздрава по делу о взятке
Суд приговорил к 4 годам колонии экс-сотрудницу Минздрава Челябинской области по делу о взятке
ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. Суд приговорил к 4 годам колонии экс-начальника управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области по делу о получении взятки в размере более 500 тысяч рублей, отбытие наказание отсрочено на 2 года, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, обвиняемая получила взятку от менеджера крупной компании за предоставление данных о пациентах со спинальной мышечной атрофией, которые нуждаются в лекарственном препарате "Спинраза" - его производителем и является представляемая взяткодателем компания. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнял, что речь идет о менеджере регионального отдела продаж Сибири и Дальнего Востока подразделения фармацевтических товаров ООО "Джонсон & Джонсон".
Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме, добавляет пресс-центр.
"Центральный районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника управления лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Челябинской области… Судом виновной назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Также она лишена права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на срок 2 года. На основании статьи 82 УК РФ ей отсрочено реальное отбытие наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста, то есть до июля 2023 года, добавляется в сообщении.
Женщина обвинялась по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), напоминает суд.