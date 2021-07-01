https://ria.ru/20210701/sud-1739339179.html

WP: присяжные в Нью-Йорке вынесли обвинения против Trump Organization

WP: присяжные в Нью-Йорке вынесли обвинения против Trump Organization - РИА Новости, 01.07.2021

WP: присяжные в Нью-Йорке вынесли обвинения против Trump Organization

Присяжные в Нью-Йорке вынесли уголовные обвинения против компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T05:29

2021-07-01T05:29

2021-07-01T05:29

trump organization

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Присяжные в Нью-Йорке вынесли уголовные обвинения против компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.Отмечается, что эти обвинения не будут официально раскрыты по меньшей мере до четверга, поэтому особенности обвинения против компании и финдиректора пока неизвестны. Предположительно, обвинительное заключение может быть связано с неуплатой налогов и получением личных выгод руководством Trump Organization.Согласно некоторым сообщениям, ожидается также, что Вайссельберг в четверг лично явится в прокуратуру для того, чтобы сдаться властям и принять обвинения.Издание подчеркивает, что это первые обвинения со стороны присяжных по делу и расследованию в отношении компании Трампа.В 2020 году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное.

https://ria.ru/20210113/telegram-1592945339.html

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сша

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trump organization, дональд трамп, сша, в мире