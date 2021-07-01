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WP: присяжные в Нью-Йорке вынесли обвинения против Trump Organization
WP: присяжные в Нью-Йорке вынесли обвинения против Trump Organization - РИА Новости, 01.07.2021
WP: присяжные в Нью-Йорке вынесли обвинения против Trump Organization
Присяжные в Нью-Йорке вынесли уголовные обвинения против компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T05:29
2021-07-01T05:29
2021-07-01T05:29
trump organization
дональд трамп
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в мире
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Присяжные в Нью-Йорке вынесли уголовные обвинения против компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.Отмечается, что эти обвинения не будут официально раскрыты по меньшей мере до четверга, поэтому особенности обвинения против компании и финдиректора пока неизвестны. Предположительно, обвинительное заключение может быть связано с неуплатой налогов и получением личных выгод руководством Trump Organization.Согласно некоторым сообщениям, ожидается также, что Вайссельберг в четверг лично явится в прокуратуру для того, чтобы сдаться властям и принять обвинения.Издание подчеркивает, что это первые обвинения со стороны присяжных по делу и расследованию в отношении компании Трампа.В 2020 году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное.
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trump organization, дональд трамп, сша, в мире
WP: присяжные в Нью-Йорке вынесли обвинения против Trump Organization
Washington Post: присяжные в Нью-Йорке вынесли обвинения против Trump Organization
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости.
Присяжные в Нью-Йорке вынесли уголовные обвинения против компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization
и ее финансового директора Аллена Вайссельберга, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Отмечается, что эти обвинения не будут официально раскрыты по меньшей мере до четверга, поэтому особенности обвинения против компании и финдиректора пока неизвестны. Предположительно, обвинительное заключение может быть связано с неуплатой налогов и получением личных выгод руководством Trump Organization.
Согласно некоторым сообщениям, ожидается также, что Вайссельберг в четверг лично явится в прокуратуру для того, чтобы сдаться властям и принять обвинения.
Издание подчеркивает, что это первые обвинения со стороны присяжных по делу и расследованию в отношении компании Трампа.
В 2020 году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена
Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.
В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное.