Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/sud-1739339179.html
WP: присяжные в Нью-Йорке вынесли обвинения против Trump Organization
WP: присяжные в Нью-Йорке вынесли обвинения против Trump Organization - РИА Новости, 01.07.2021
WP: присяжные в Нью-Йорке вынесли обвинения против Trump Organization
Присяжные в Нью-Йорке вынесли уголовные обвинения против компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T05:29
2021-07-01T05:29
trump organization
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/90599/46/905994698_0:184:4288:2596_1920x0_80_0_0_1955846aa9a6cdfca5106b30f73538f8.jpg
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Присяжные в Нью-Йорке вынесли уголовные обвинения против компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.Отмечается, что эти обвинения не будут официально раскрыты по меньшей мере до четверга, поэтому особенности обвинения против компании и финдиректора пока неизвестны. Предположительно, обвинительное заключение может быть связано с неуплатой налогов и получением личных выгод руководством Trump Organization.Согласно некоторым сообщениям, ожидается также, что Вайссельберг в четверг лично явится в прокуратуру для того, чтобы сдаться властям и принять обвинения.Издание подчеркивает, что это первые обвинения со стороны присяжных по делу и расследованию в отношении компании Трампа.В 2020 году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное.
https://ria.ru/20210113/telegram-1592945339.html
https://ria.ru/20201204/dopros-1587596541.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/90599/46/905994698_204:0:4001:2848_1920x0_80_0_0_0ff70f48251fac245d8abaf2864658b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
trump organization, дональд трамп, сша, в мире
WP: присяжные в Нью-Йорке вынесли обвинения против Trump Organization
05:29 01.07.2021
 
© Fotolia / Vivian SeefeldСудебная система США
Судебная система США - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Fotolia / Vivian Seefeld

Washington Post: присяжные в Нью-Йорке вынесли обвинения против Trump Organization

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Присяжные в Нью-Йорке вынесли уголовные обвинения против компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Отмечается, что эти обвинения не будут официально раскрыты по меньшей мере до четверга, поэтому особенности обвинения против компании и финдиректора пока неизвестны. Предположительно, обвинительное заключение может быть связано с неуплатой налогов и получением личных выгод руководством Trump Organization.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 23:43
Telegram пометил как мошеннический канал "Donald J. Trump"
Согласно некоторым сообщениям, ожидается также, что Вайссельберг в четверг лично явится в прокуратуру для того, чтобы сдаться властям и принять обвинения.
Издание подчеркивает, что это первые обвинения со стороны присяжных по делу и расследованию в отношении компании Трампа.
В 2020 году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.
В мае 2021 года прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное.
Иванка Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря 2020, 01:25
Иванку Трамп допросили по делу о ценах в Trump Hotel в 2017 году
 
Trump OrganizationДональд ТрампСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:56Москва не склонна драматизировать ситуацию в Афганистане, заявили в МИД
16:54Рада приняла закон о коренных народах Украины
16:52Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США
16:52РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта
16:50В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта
16:50Умерла актриса Наталья Смирнова
16:48Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
Лента новостейМолния