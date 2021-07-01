https://ria.ru/20210701/subsidii-1739438689.html

Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса

Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса - РИА Новости, 01.07.2021

Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса

Субсидии малому и среднему бизнесу при закупке ими российского программного обеспечения (ПО) позволят компаниям вывести свой бизнес на качественно новый... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:20

2021-07-01T16:20

2021-07-01T16:20

россия

дмитрий чернышенко

максим паршин

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156369/48/1563694814_0:8:1401:796_1920x0_80_0_0_4dcec4a643b7f0be687182064d2b7885.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Субсидии малому и среднему бизнесу при закупке ими российского программного обеспечения (ПО) позволят компаниям вывести свой бизнес на качественно новый уровень, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Правительство РФ в четверг сообщило об утверждении правил предоставления субсидий на закупку российского ПО для малых и средних предприятий (МСП). Величина скидки составит 50% от средней рыночной цены. Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО, их получатели должны снизить стоимость продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы последние могли сократить издержки на приобретение софта."Мы понимаем, что успешно развивать свое дело невозможно без перевода бизнеса на цифровую основу. Именно поэтому кабмином принято решение компенсировать 50% расходов МСП на закупку ПО. Новая мера поддержки, реализуемая Минцифры России и Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), позволит десяткам тысяч российских предпринимателей вывести бизнес на качественно новый уровень и повысить его эффективность", - сказал Чернышенко.По его словам, на финансирование цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" до 2024 года предусмотрено 7 миллиардов рублей - это около 500 тысяч лицензий.Как отметил РИА Новости замглавы Минцифры Максим Паршин, министерство, РФРИТ "совместно с профильными ассоциациями отберут лучшие облачные решения для цифровизации, и компании смогут быстро и бесшовно приобрести их по льготной стоимости, со скидкой 50%"."Мы рассчитываем, что до 2024 года этой мерой поддержки смогут воспользоваться десятки тысяч представителей малого и среднего бизнеса", - добавил он.

https://ria.ru/20210610/pravitelstvo-1736465875.html

https://ria.ru/20210701/subsidii-1739347879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, максим паршин, технологии, экономика