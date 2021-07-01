Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
Чернышенко заявил, что субсидии на российское ПО выведут малый бизнес на новый уровень
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Субсидии малому и среднему бизнесу при закупке ими российского программного обеспечения (ПО) позволят компаниям вывести свой бизнес на качественно новый уровень, заявил РИА Новости вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Правительство РФ в четверг сообщило об утверждении правил предоставления субсидий на закупку российского ПО для малых и средних предприятий (МСП). Величина скидки составит 50% от средней рыночной цены. Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО, их получатели должны снизить стоимость продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы последние могли сократить издержки на приобретение софта.
10 июня, 14:44Чернышенко рассказал о развитии российского ПО
"Мы понимаем, что успешно развивать свое дело невозможно без перевода бизнеса на цифровую основу. Именно поэтому кабмином принято решение компенсировать 50% расходов МСП на закупку ПО. Новая мера поддержки, реализуемая Минцифры России и Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ), позволит десяткам тысяч российских предпринимателей вывести бизнес на качественно новый уровень и повысить его эффективность", - сказал Чернышенко.
По его словам, на финансирование цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" до 2024 года предусмотрено 7 миллиардов рублей - это около 500 тысяч лицензий.
Как отметил РИА Новости замглавы Минцифры Максим Паршин, министерство, РФРИТ "совместно с профильными ассоциациями отберут лучшие облачные решения для цифровизации, и компании смогут быстро и бесшовно приобрести их по льготной стоимости, со скидкой 50%".
"Мы рассчитываем, что до 2024 года этой мерой поддержки смогут воспользоваться десятки тысяч представителей малого и среднего бизнеса", - добавил он.