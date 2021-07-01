https://ria.ru/20210701/subsidii-1739347879.html
Правительство утвердило правила субсидирования на покупку российского ПО
Правительство утвердило правила субсидирования на покупку российского ПО - РИА Новости, 01.07.2021
Правительство утвердило правила субсидирования на покупку российского ПО
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на закупку российского программного обеспечения для малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T09:02
2021-07-01T09:02
2021-07-01T09:40
михаил мишустин
технологии
россия
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на закупку российского программного обеспечения для малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина."Малые и средние предприятия смогут купить российское программное обеспечение (ПО) по более выгодным ценам. Правила субсидирования этой меры поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что принятое решение простимулирует внедрение российского программного обеспечения, а также поддержит отечественный ИТ-сектор.Согласно документу, величина скидки должна составлять 50% от средней рыночной цены. Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО. Те, кто получил такую выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы такие предприятия могли сократить свои издержки на приобретение софта.Отмечается, что администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных технологий. Он же при содействии Минцифры организует конкурсный отбор компаний-разработчиков.На финансирование этой меры поддержки в 2021 году предусмотрен 1 миллиард рублей, с 2022 года по 2024 - по 2 миллиарда рублей ежегодно.
https://ria.ru/20210524/tekhnologii-1733605237.html
https://ria.ru/20210610/pravitelstvo-1736465875.html
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михаил мишустин, технологии, россия, экономика
Правительство утвердило правила субсидирования на покупку российского ПО
09:02 01.07.2021 (обновлено: 09:40 01.07.2021)
Малые и средние предприятия смогут купить российское ПО по более выгодным ценам
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Правительство РФ
утвердило правила предоставления субсидий на закупку российского программного обеспечения для малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина.
"Малые и средние предприятия смогут купить российское программное обеспечение (ПО) по более выгодным ценам. Правила субсидирования этой меры поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Уточняется, что принятое решение простимулирует внедрение российского программного обеспечения, а также поддержит отечественный ИТ-сектор.
Согласно документу, величина скидки должна составлять 50% от средней рыночной цены. Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО. Те, кто получил такую выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы такие предприятия могли сократить свои издержки на приобретение софта.
Отмечается, что администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных технологий. Он же при содействии Минцифры организует конкурсный отбор компаний-разработчиков.
На финансирование этой меры поддержки в 2021 году предусмотрен 1 миллиард рублей, с 2022 года по 2024 - по 2 миллиарда рублей ежегодно.