https://ria.ru/20210701/subsidii-1739347879.html

Правительство утвердило правила субсидирования на покупку российского ПО

Правительство утвердило правила субсидирования на покупку российского ПО - РИА Новости, 01.07.2021

Правительство утвердило правила субсидирования на покупку российского ПО

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на закупку российского программного обеспечения для малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T09:02

2021-07-01T09:02

2021-07-01T09:40

михаил мишустин

технологии

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737036354_0:212:3071:1939_1920x0_80_0_0_94de444dfc33b13f913d147be4bcc888.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на закупку российского программного обеспечения для малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба кабмина."Малые и средние предприятия смогут купить российское программное обеспечение (ПО) по более выгодным ценам. Правила субсидирования этой меры поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что принятое решение простимулирует внедрение российского программного обеспечения, а также поддержит отечественный ИТ-сектор.Согласно документу, величина скидки должна составлять 50% от средней рыночной цены. Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО. Те, кто получил такую выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы такие предприятия могли сократить свои издержки на приобретение софта.Отмечается, что администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных технологий. Он же при содействии Минцифры организует конкурсный отбор компаний-разработчиков.На финансирование этой меры поддержки в 2021 году предусмотрен 1 миллиард рублей, с 2022 года по 2024 - по 2 миллиарда рублей ежегодно.

https://ria.ru/20210524/tekhnologii-1733605237.html

https://ria.ru/20210610/pravitelstvo-1736465875.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, технологии, россия, экономика