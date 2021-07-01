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AFP: на Гаити не менее 15 человек погибли при стрельбе
AFP: на Гаити не менее 15 человек погибли при стрельбе - РИА Новости, 01.07.2021
AFP: на Гаити не менее 15 человек погибли при стрельбе
Не менее 15 человек скончались на Гаити в результате стрельбы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой полицию. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T03:21
2021-07-01T03:21
2021-07-01T03:21
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Не менее 15 человек скончались на Гаити в результате стрельбы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой полицию.По данным полиции, целью атаки, предположительно, могла быть месть за убийство полицейского, которое произошло за несколько часов до инцидента.Согласно агентству, в этом году на Гаити резко возрос уровень насилия. Между соперничающими группами регулярно происходят перестрелки, которые вынуждают многих жителей бедных районов столицы Порт-о-Пренс покидать свои дома.Посольство США осудило убийства, заявив, что "глубоко обеспокоено гибелью людей и отсутствием безопасности" в стране.В сообщении агентства добавляется, что среди погибших - журналист и оппозиционный активист. Глава ассоциации журналистов Гаити Жак Дерозье заявил, что "встревожен этим убийством, которое увеличивает список журналистов, убитых за последние три года".
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гаити, в мире
AFP: на Гаити не менее 15 человек погибли при стрельбе
AFP: на Гаити не менее 15 человек погибли при стрельбе
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Не менее 15 человек скончались на Гаити
в результате стрельбы, сообщает агентство Франс Пресс
со ссылкой полицию.
По данным полиции, целью атаки, предположительно, могла быть месть за убийство полицейского, которое произошло за несколько часов до инцидента.
"В ответ на убийство (полицейского - ред.) Герби Джефрарда его союзники устроили сегодня утром стрельбу, в результате которой погибли 15 мирных жителей", - заявил на пресс-конференции глава национальной полиции Леон Чарльз.
Согласно агентству, в этом году на Гаити резко возрос уровень насилия. Между соперничающими группами регулярно происходят перестрелки, которые вынуждают многих жителей бедных районов столицы Порт-о-Пренс покидать свои дома.
Посольство США
осудило убийства, заявив, что "глубоко обеспокоено гибелью людей и отсутствием безопасности" в стране.
В сообщении агентства добавляется, что среди погибших - журналист и оппозиционный активист. Глава ассоциации журналистов Гаити Жак Дерозье заявил, что "встревожен этим убийством, которое увеличивает список журналистов, убитых за последние три года".