https://ria.ru/20210701/strelba-1739337144.html

AFP: на Гаити не менее 15 человек погибли при стрельбе

AFP: на Гаити не менее 15 человек погибли при стрельбе - РИА Новости, 01.07.2021

AFP: на Гаити не менее 15 человек погибли при стрельбе

Не менее 15 человек скончались на Гаити в результате стрельбы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой полицию. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T03:21

2021-07-01T03:21

2021-07-01T03:21

гаити

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Не менее 15 человек скончались на Гаити в результате стрельбы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой полицию.По данным полиции, целью атаки, предположительно, могла быть месть за убийство полицейского, которое произошло за несколько часов до инцидента.Согласно агентству, в этом году на Гаити резко возрос уровень насилия. Между соперничающими группами регулярно происходят перестрелки, которые вынуждают многих жителей бедных районов столицы Порт-о-Пренс покидать свои дома.Посольство США осудило убийства, заявив, что "глубоко обеспокоено гибелью людей и отсутствием безопасности" в стране.В сообщении агентства добавляется, что среди погибших - журналист и оппозиционный активист. Глава ассоциации журналистов Гаити Жак Дерозье заявил, что "встревожен этим убийством, которое увеличивает список журналистов, убитых за последние три года".

https://ria.ru/20210628/strelba-1738840820.html

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гаити, в мире