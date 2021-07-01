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Ставропольские аграрии получили деньги на развитие садоводства

Ставропольские аграрии получили деньги на развитие садоводства - РИА Новости, 01.07.2021

Ставропольские аграрии получили деньги на развитие садоводства

Аграрии Ставрополья получили субсидию на развитие садоводства в размере 483 миллионов рублей, сообщает министерство сельского хозяйства региона. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:15

2021-07-01T15:15

2021-07-01T15:15

ставропольский край

ставропольский край

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Аграрии Ставрополья получили субсидию на развитие садоводства в размере 483 миллионов рублей, сообщает министерство сельского хозяйства региона. Львиная доля средств - 453 миллиона рублей - выделена из федерального бюджета, остальное предоставил регион. На сегодняшний день площадь плодовых насаждений в Ставрополье составляет более шести тысяч гектаров и растет, говорится в сообщении. В базовом для садоводства регионе выращивают яблоки (один из основных брендов края), груши, сливы, вишню, черешню, алычу, нектарин, облепиху, инжир, орехи. "В 2021 году субсидию за счет средств бюджета в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники, на установку шпалеры и противоградовые сетки, а также на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений получили 23 сельхозтоваропроизводителя, в том числе три крестьянских (фермерских) хозяйства", - цитирует пресс-служба министерства слова главы аграрного ведомства Ставропольского края Владимира Ситникова.По его словам, Ставрополье готово и дальше развиваться в этом направлении. Так, из шести тысяч гектаров садов четыре занимают яблоневые, что дает краю возможность обеспечивать стране круглогодичную поставку яблок. Этому способствуют наличие действующих хранилищ, линий сортировки и упаковки. На предприятиях Ставрополья имеются фруктохранилища общим объемом около 40 тысяч тонн единовременного хранения, а в ряде хозяйств есть не только хранилища, но и собственные мощности сортировки и упаковки яблок. В ближайшие годы в крае планируют нарастить мощности по хранению и сортировке плодов.

https://ria.ru/20210624/sady-1738424009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, экономика